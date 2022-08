Ambiance op Septemberkermis in Marke, waaier aan activiteiten in de feesttent

Volgende week verschijnt alweer een feesttent op Markeplaats voor de Markse Septemberkermis. Het bestuur zorgt opnieuw voor een gevarieerd en boeiend programma het eerste weekend van september.

“Op vrijdag 2 september starten we met een seniorennamiddag met het programma ‘Lady Hill loves vinyl’. “We kozen voor Lady Hill zoals vorig jaar, maar ze brengt deze keer een ander programma”, vertelt voorzitter Debby Clarysse. “Vanaf 16 uur begint de rommelmarkt in de Van Belleghemdreef en in het centrum, dat het hele weekend verkeersvrij zal zijn. Vanaf 15 uur kan je je komen aanmelden in de tent en dan krijg je een plaatsje van ons.”

“Lady Hill komt met een nieuw programma”

De officiële opening van de Septemberkermis vindt plaats op vrijdag om 19 uur. Er is kinderanimatie en een snoepworp voorzien. Eerst voor kinderen tot en met het eerste leerjaar en daarna voor de oudere kinderen. Bij sommige snoepjes hoort een verrassing die je kan afhalen in de tent.

Om 20 uur begint het muziekprogramma met Gravity, een hedendaagse coverband met een tikkeltje rock-‘n-roll. In deze band is gewezen Markenaar Tom Degryse de drummer. Daarna zullen De Toâpe Gerapte de tent op haar kop zetten. “Zij kwamen al eens naar onze feesten en ze zijn werkelijk héél goed”, stelt Debby. Om middernacht komt een DJ het feestje van de vrijdag afsluiten.

Kwissen en kaarten

Het zaterdagprogramma begint ’s middags met een quiz in de tent. Jurgen Toye maakte dit jaar de Kwist-et-nie quiz. De eerste drie ploegen krijgen een prijs. Om 14 uur begint de drogeworstenkaarting in de andere kant van de tent. De tent blijft de hele namiddag open en er wordt muziek gedraaid. Om 20 uur is er karaoke en vanaf 22 uur brengt ‘Alléz Dansez!’ een creatieve mix van dansmuziek uit de jaren 90. DJ Mini draait vanaf 23.30 uur op de 90’s party.

De zondagmiddag verzorgt de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Jan de maaltijd. Er staat côte à l’os op het menu. Er wordt gegeten in twee shifts, één om 11.30 uur en één om 13.30 uur.

Kinderanimatie

De jongens en meisjes van KSA Leievogels Marke, Chiromeisjes Marke, Chiro Don Bosco, Het Open Groene en de Vrije Centrumschool zorgen in het park voor kinderanimatie vanaf 14 uur. Ondertussen organiseert een bestuur in café ’t Schuttershof het BK Savatteschieten. ‘s Avonds komt Bart Kaëll zingen en om 21 uur sluit The VIP partyband de kermis af.