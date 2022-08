Allereerste rommelmarkt in de Kortrijksestraat

Op kermiszondag 28 augustus heeft in de Kortrijksestraat in de wijk Den Ondank van 5 tot 18 uur een allereerste rommelmarkt plaats. “We rekenen op een honderdtal inschrijvingen”, zegt ereburgemeester Georges Gheysens. “We hopen nu alleen nog dat het mooie weer nog even blijft duren!”

“Het idee om tijdens de kermis een rommelmarkt te organiseren, ontstond tijdens een bijeenkomst van ons straatcomité Den Ondank”, zegt Georges Gheysens die voorzitter is van dat comité. “We zijn meteen aan de slag gegaan en kregen ook heel wat info en materiaal van de Gezinsbond wiens rommelmarkt een vaste waarde is geworden op de rommelmarktkalender. We zien dat Lendelede op dat vlak al een naam heeft en we hopen toch op een honderdtal inschrijvingen. Er zijn ook al ingeschrevenen die een allereerste keer deelnemen aan een rommelmarkt.”

Een stand in de Kortrijksestraat kost 5 euro per 5 lopende meter. Inschrijven via mail denondank@gmail.com of 0496 21 81 40.

Krullebolle-bier

“De deelnemers staan in de Kortrijksestraat, vanaf het kruispunt aan Den Ondank tot aan Sente. In het begin van de straat kan men aan weerszijden van de straat staan. Waar de rijweg richting Sente versmalt, kan dat maar aan één kant van de straat. Bezoekers aan onze rommelmarkt kunnen parkeren in de Winkelsestraat van aan het kruispunt Den Ondank tot aan het kruispunt de Koekuit aan de Beiaardstraat. Aan de wijkkapel verkopen onze wijkbrouwer Jorim Allegaert en zijn vrouw Bieke Debyser hun ‘Krullebolle’-bier.”

Het comité Ondank bestaat uit voorzitter Georges Gheysens en comitéleden Ann Dedeurwaarder, Filip Lagae, Len Vlieghe, Sylvie Cottenier, Bea Moortgat, Alexander-Grace Museeuw, Arthur Merkulov en Nancy Lefevre.

Zondag 28 augustus is er uiteraard geen verkeer mogelijk tussen het kruispunt Den Ondank en Sente. In de Winkelsestraat, tussen de Kortrijksestraat en de Beiaardstraat, is er eenrichtingsverkeer. Alleen fietsers en bromfietsers klasse A mogen er wel door. Verkeer dat van Sint-Eloois-Winkel komt, moet omrijden via de Beiaardstraat of de Molenstraat waar ook eenrichtingsverkeer zal zijn. Het verkeer dat uit de Kortijksestraat (deel richting Izegem) komt, moet omrijden via de Winkelsestraat. (IB)