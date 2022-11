De knaldrang van December Dance: tien dagen lang hedendaagse dans in Brugge

Van 8 tot 18 december vindt in Brugge de vijftiende editie van December Dance plaats. Dit festival biedt tien dagen lang de beste hedendaagse dans uit binnen- en buitenland op diverse Brugse podia: ijzersterke choreografie mét maatschappelijke relevantie. Opvallend: in de persoon van Sigrid Janssens heeft Dans in Brugge een nieuwe artistieke coördinator.

Het tiendaagse festival voor hedendaagse dans heeft ook dit jaar weer heel wat verrassende dansvoorstellingen van (inter)nationaal talent in petto. Tijdens deze editie slaat December Dance bruggen tussen makers en het publiek. Jan Martens, Aina Alegre (wereldpremière), Trajal Harrell en Christian Rizzo zijn slechts enkele van de namen om naar uit te kijken. Ook de komst van Sigrid Janssens als nieuwe artistieke coördinator mag niet onvermeld blijven.

Knaldrang

Het festival is een jaarlijks scharniermoment in de danswereld. Gevestigde waarden botsen op fris talent en doorwinterde festivalgangers op nieuwe bezoekers. Deze editie wordt een heuse dynamische explosie boordevol knaldrang en risico’s en dat weerspiegelt zich in het programma van December Dance want voor veel kunstenaars en choreografen breekt er nu eindelijk, na een lange periode van pandemie gerelateerde stilte, een nieuw hoofdstuk aan.

Sigrid Janssens, de nieuwe artistieke coördinator van Dans in Brugge. © GF

“December Dance is echt uitgegroeid tot een belangrijk festival met internationale uitstraling,” zegt Sigrid Janssens, sinds dit seizoen artistiek coördinator van Dans in Brugge. “Dat ligt ten dele aan de lange traditie van cultuurtoerisme die eigen is aan de stad, maar ook aan de hoge kwaliteit van het programma. De grote en kleine spelers van het unieke stedelijk dansplatform Dans in Brugge helpen die kwaliteit te garanderen en laten toe grote internationale producties te programmeren naast meer intieme kleine-zaal-producties.”

Belgische première

December Dance opent explosief in het Concertgebouw met de Belgische première ‘Carcass’ van de Portugese choreograaf Marco da Silva Ferreira waarin uitzinnig voetenwerk als motor fungeert en Europese volksdansen samensmelten met het fysieke vocabulaire van hedendaagse urban dans.

Jan Martens en zijn 17-koppig gezelschap – dansers van 17 tot 70 jaar – brengen met ‘Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones’ een ‘oorverdovende’ ode aan burgerlijke ongehoorzaamheid in het Concertgebouw. Wie wat meer intimiteit verkiest, kan uitkijken naar ‘Mirarma’ van Christian Rizzo/ICI-CCN Montpellier en in de stadsschouwburg genieten van een poëtische dansvoorstelling die de toeschouwer onderdompelt in het gestage eb en vloed van het individu versus de groep.

Into the open : rock en dans. © Danny Willems

François Chaignaud en Geoffroy Jourdain creëren met ‘Tumulus’ een rituele processie: dertien zingende en dansende lichamen trekken in het Concertgebouw als één collectief lichaam over een landschap van grafheuvels. Trajal Harrell maakt in het Concertgebouw een verrassend tedere ‘vogue-choreografie’ op het legendarische ‘The Köln Concert’ van jazzpianist Keith Jarrett.

Knaldrang

‘Promise Me’ van laGeste & hetpaleis is een goed voorbeeld van de knaldrang die deze editie kenmerkt. In deze roekeloos fysieke voorstelling in de stadsschouwburg laten vijf kinderen en twee volwassenen de controle los en kijken het risico recht in de ogen. Ook ‘Into the open’, een cross-over tussen dans en concert, van VOETVOLK (choreografe Lisbeth Gruwez) belooft een stevige energie-boost in de MaZ.

Katja Heitmann zet met ‘Motus Mori: reliquiem’ een nieuwe stap in haar participatief project rond het archiveren van bewegingen van passerende Bruggelingen en richt haar blik op het nabootsen van bewegingen. Te zien in de tijdelijke ontmoetingsplek Korf in de Sint-Jakobsstraat in Brugge.

‘This is not an act of love and resitance’ van de Spaanse choreografe Aina Alegre & Studio fictif in de MaZ is zelfs een wereldpremière. Een fraai staaltje bodypercussie, waarin vrouwen dansen op de melodie van blaasinstrumenten.

Info en volledig programma op www.decemberdance.be