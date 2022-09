SamenLezen op locatie doet tuin van Amandel aan

In 2021 ging de Vondelbib van start met een uniek project SamenLezen. In plaats van binnen de bib-muren te blijven, trok men naar een geheime locatie die te maken had met het opgegeven leesonderwerp. Het project sloeg meteen aan.

“Met SamenLezen willen we mensen samen brengen om te luisteren naar en te genieten van verhalen, fragmenten en gedichten uit de literatuur”, opent bib-coördinator Rita Latrez. “De begeleider kiest dan een kwaliteitsvol fragment dat luidop voorgelezen wordt en waarop door de toehoorders kan ingepikt worden. Ondertussen waren we al te gast in een kunstgalerij, bij een molenaar, in het atelier van een keramist, in een paardenmanege en in een kleuren- en geurentuin.”

“Op maandag 5 september gingen we weer van start met ons project. Het thema was ‘Water’ en hiervoor konden we terecht in de mooie tuin van Amandel. Er werd voorgelezen uit De Oude Man en de Zee, De Teleurgang van de Waterhoek, Rivieren en Waanzin aan het einde van de Aarde. Er was poëzie van Paul Snoeck. We verzamelen steeds aan de bib om 13.30 uur en starten de namiddag omstreeks 14 uur. De lezing en nabespreking duurt tot 16 uur. De deelname is gratis.”

Het thema ‘Water’ werd gebracht door Irene Buytendorp, Linda Denys, Luc Bouckhuyt en Rita Latrez.

Op 3 oktober staat SamenLezen in het teken van ‘Lotgevallen en Kronieken’. Inschrijven hiervoor kan nu al in de bib.