Martijn brengt derde kinderboek uit mét dochter en zoon: “Opbrengst voor de Warmste Week”

Het is eens iets anders dan s(n)oep. Martijn Waignein (41) zamelt samen met dochter Janne (10) en zoon Milas (8) geld in voor de Warmste Week op een wel heel originele manier. Martijn schreef met ‘Het plan van Bennie Stofberg’ zijn derde kinderboek, de kinderen zorgden opnieuw voor de tekeningen.

Een rood, groen en blauw boek liggen al klaar op de houten tafel, de tienjarige Milas begint meteen te rappen. Een lied uit kinderboek Caro en de Legboerderij, zo legt zijn vader uit. Hij kent het rats van buiten.

Het boek is dan ook van de hand van zijn papa. Zijn tweede worp in de sectie van de kinderboeken, na eersteling Lina en de luizenwereld. En nu is er dus ook Het plan van Bennie Stofberg – jaar drie, boek drie. “Een verhaal over een huisstofmijt die in de neus van een teddybeer leeft”, legt hij uit. “Plots verandert alles wanneer het jongetje allergisch blijkt voor huisstofmijt.”

Het was in 2021 dat het idee borrelde om een kinderboek te schrijven. Martijn – Tijn voor de vrienden – had dan al drie volwassenen romans geschreven, met iets minder kindvriendelijke thema’s. “Waarom niet eens een kinderboek, dacht ik. Er bestond nog niet echt een verhaal over luizen en al zeker niet vanuit hun perspectief”, legt Martijn uit.

En zo kroop hij in zijn pen. 2022 bracht hij het uit, in 2023 volgde nummer twee en dit jaar is er dus Het plan van Bennie Stofberg. Opnieuw is het geen soloproject, want ook kinderen Janne (10) en Milas (8) werkten mee. “Al bij mijn eerste boek maakte Janne de tekeningen. Milas was toen nog klein, maar maakte wel de foto op de achterflap.”

Gezinsmoment

Voor het tweede én derde verhaal zorgde Milas voor de kleuren. Een écht gezinsmoment. “Als ik een hoofdstuk geschreven heb, lezen ze het al eens en denken ze na over passende tekeningen”, aldus Martijn. “Tijdens de zomervakantie trekken we er tijd voor uit. Dan zitten we met drie samen en aperitieven we terwijl we werken aan de tekeningen.”

Mama Tessa helpt dan weer achter de schermen, schoonvader Geert staat in voor de vormgeving en het zetwerk. Een jaar lang hebben ze werk om tot het eindresultaat te komen, maar ze doen het wel voor het goede doel. “De opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week. Een idee van de kinderen, die ook eens een actie op poten wilden zetten.”