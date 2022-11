Arno postuum gelauwerd als allereerste West-Vlaams Ambassadeur éternel: “Mijn broer zou dit fantastisch gevonden hebben”

De gala-avond van de West-Vlaams Ambassadeur startte met een emotioneel moment. Arno is uitgeroepen tot de allereerste Ambassadeur éternel van onze provincie. Zijn broer Peter Hintjens nam de award in ontvangst. “Het is niet te geloven voor hoeveel mensen Arno een verschil heeft gemaakt”, zegt hij.

Zichtbaar trots en geëmotioneerd stapte Peter Hintjens het podium op. Dat zijn broer Arno – die op 23 april van dit jaar op 72-jarige leeftijd overleed – postuum tot Ambassadeur éternel wordt aangesteld, betekent veel, zegt hij. We moeten Le Plus Beau al zes maanden missen, maar hij zit nog altijd diep in de harten van heel veel mensen en muziekliefhebbers. “Het is niet te geloven voor hoeveel mensen Arno een verschil heeft gemaakt”, zei Peter vorige week nog in deze krant. “Mijn broer zou dit fantastisch gevonden hebben.”

“Dit is een eer, al is dit voor mij ook een moeilijk moment. Ik mis mijn broer nog elke dag. Zijn muziek pakt me nog altijd, ik heb het ook moeilijk om ernaar te luisteren. Het is alsof hij pal naast me staat. Ook nu, met de Rode Duivels op het WK voetbal, zou ik hem vaak gehoord hebben. Dan zou hij me net na de match gebeld hebben om te zeggen dat het weer op niks trok.”

Koning Filip

“Ik ben er zeker van dat hij dit fantastisch gevonden zou hebben. Arno is van nature een stille mens, maar innerlijk genoot hij wanneer hij een prijs kreeg. Ook toen hij door koning Filip ontvangen werd, was hij preus. Dan belde hij me nadien op om te vertellen dat onze koning een toffe gast is.”

Redactiedirecteur Pascal Kerkhove van Krant van West-Vlaanderen overhandigde de award. © Kurt Desplenter

Peter Hintjens omschrijft Arno als een eenvoudig man die wist wat hij wilde. “Arno deed geen toegevingen. Het was zijn manier of niet. Een echte Oostendenaar en West-Vlaming.”

Het was Krant van West-Vlaanderen-redactiedirecteur Pascal Kerkhove die Peter de award overhandigde. “Het overlijden van een dergelijk icoon konden we gewoon niet zomaar laten passeren”, stelt hij. “Arno was goed voor honderden fantastische sonfs en we zullen nooit weten welke pareltjes hij nog voor ons in petto had. Ostende bonsoir, Arno pour toujours.”

Ereplaats in nog te realiseren Arnohuis

De award krijgt eerst een plekje bij Peter Hintjens thuis, maar moet uiteindelijk in het nog te realiseren Arnohuis in Oostende een ereplaats krijgen. “Samen met Toerisme Oostende en het stadsbestuur zijn we de inhoudelijke kant op papier aan het zetten en willen we – liefst in het centrum van de stad – een locatie zoeken die we helemaal aan Arno kunnen wijden. Het moet een belevingsplek vol memorabilia worden, maar tegelijk ook een podium bieden aan jong muzikaal talent. De oasem van Arno moet er in de gangen hangen.”

Een deadline heeft het Arnohuis nog niet. “Onze tocht is pas gestart, maar in een ideale wereld kunnen we in mei 2024 de deuren openen. Dan mag mijn broer zijn 75ste verjaardag vieren.”