Zes maanden cel en boete voor klappen met gebroken glas op café in Kortrijk

Een 38-jarige man uit Kortrijk liep bij verstek een effectieve celstraf van 6 maanden op voor een caféruzie in Kortrijk. Hij stak iemand met een gebroken glas in het gezicht en gaf een tweede slachtoffer ook rake klappen. Aan één van de slachtoffers moet hij een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro betalen.

Op 7 november 2021 viel Yassine B. in café De Geverfde Vogel een meisje lastig. Een vriend van het meisje had al gevraagd daar mee op te houden, zonder resultaat. Het viel bovendien niet in goede aarde bij B. want hij reageerde prompt door een glas stuk te slaan en er mee uit te halen.

Twee littekens

Het leverde het slachtoffers twee littekens op. “Daarna wachtte hij het slachtoffer buiten op om hem nog een paar rake klappen te verkopen”, aldus de openbare aanklager.

Toen een getuige een foto wou nemen van B. nam hij de gsm af en liep er mee weg. Een andere passant kon de gsm terug afnemen maar bekocht het ook met enkele klappen. Na zijn arrestatie bleek B. duidelijk teveel gedronken.

(LSi)