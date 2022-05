Werknemer uit Middelkerke steelt bijna 5.000 euro uit kassa Oostends ijssalon: tien maanden cel

Een 24-jarige Middelkerkenaar heeft in de Brugse rechtbank tien maanden effectieve celstraf gekregen voor loondiefstal. Als werknemer in een Oostends ijssalon graaide hij bijna 5.000 euro uit de kassa.

Bij hun terugkeer uit vakantie in oktober vorig jaar stelden de zaakvoerders van Australian Ice Cream in Oostende een kastekort vast van 4.700 euro.

Valsstrik

Na hun thuiskomst verdween geen geld meer uit de kassa en dus besloot het koppel een valstrik op te zetten. “Ze deden alsof ze terug op reis vertrokken en stelden vast dat er opnieuw 100 euro uit de kassa verdween”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste.

De uitbaters kregen B.L. als dader in het vizier. De twintiger werkte al vijf jaar in het ijssalon en ging bij een confrontatie met de feiten tot bekentenissen over.

Drugsverslaving

Hij verklaarde dat hij door zijn drugsverslaving in financiële moeilijkheden was geraakt. Hij had het geld in amper een maand tijd uit de kassa gegraaid.

L. kreeg in 2017 al eens achttien maanden cel voor drugsfeiten. “De uitbaters van het ijssalon gaven hem een tweede kans, maar die heeft hij dus verkwanseld”, aldus Vanneste.

Van kwaad naar erger

L. werd uiteindelijk ontslagen in het ijssalon, waarna het van kwaad naar erger ging. Zijn vriendin zette hem op straat, waarna hij introk bij zijn grootmoeder, die op 1 december vorig jaar slagen van hem kreeg. Die zaak zal normaal later nog voor de rechtbank komen.

De Middelkerkenaar werd na de feiten bij zijn oma in voorhechtenis genomen, maar intussen is hij voorwaardelijk vrij. Voor zijn proces over de loondiefstal kwam hij niet opdagen. (AFr)