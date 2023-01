Vrouw die vastzit voor moordpoging op liefdesrivale in Wielsbeke krijgt extra straf voor drugsbezit in gevangenis

Een 28-jarige vrouw uit Temse, die zeven jaar cel uitzit voor poging tot moord op haar veel oudere liefdesrivale in Wielsbeke, heeft zeven maanden bijkomende celstraf gekregen voor drugsbezit in de Brugse gevangenis. Summer A. werd er betrapt met ruim vijf gram speed in haar slip.

Op 10 februari 2020 probeerde Summer A. haar liefdesrivale Grietje Wieringa (73) met twee kogels om het leven te brengen in haar woning in Wielsbeke. De 28-jarige vrouw uit Temse kon immers niet verkroppen dat haar echtgenoot nog geregeld contact had met de oudere vrouw, die in het verleden zijn minnares was. Grietje Wieringa verkeerde even in levensgevaar maar overleefde de aanval.

Zeven jaar voor moordpoging

In november 2020 werd Summer A. voor de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot zeven jaar effectieve celstraf voor poging tot moord. De vrouw uit Temse is altijd blijven ontkennen dat ze met voorbedachte rade handelde, maar de rechtbank geloofde dat niet.

Eind 2021 kreeg A. er nog eens tien maanden celstraf met uitstel bij omdat ze in het jaar voor haar aanhouding voor de moordpoging betrokken was in een drugsdossier in Temse. Ook haar partner stond in dit dossier terecht en kreeg achttien maanden cel.

Speed in slip

Maar daar stopte het niet. Tijdens haar verblijf in de Brugse gevangenis werd A. op 9 juni vorig jaar tijdens een controle betrapt werd met 5,8 gram speed. “De drugs zaten in haar slip, verborgen achter een maandverband”, verduidelijkte de procureur.

Het openbaar ministerie vroeg hiervoor een bijkomende celstraf van tien maanden. De advocate van A. drong tevergeefs aan op de gunst van de opschorting of een straf met uitstel. (AFr)