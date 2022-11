Vrouw die vastzit voor moordpoging op liefdesrivale in Wielsbeke betrapt met ruim vijf gram speed in slip

Een 28-jarige vrouw uit Temse, die zeven jaar cel uitzit voor poging tot moord, riskeert tien maanden cel voor drugsbezit in de Brugse gevangenis.

Op 10 februari 2020 probeerde Summer A. haar 72-jarige liefdesrivale Grietje Wieringa met twee kogels om het leven te brengen in haar woning in Wielsbeke.

Levensgevaar

Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar maar overleefde de aanval. In november 2020 werd A. voor de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot zeven jaar effectieve celstraf voor poging tot moord.

Nu riskeert A. nog tien maanden bijkomende celstraf nadat ze op 9 juni 2022 tijdens een controle in de Brugse gevangenis betrapt werd met 5,8 gram speed in haar slip.

Maandverband

De drugs zaten verborgen achter haar maandverband. De advocate van A. vroeg de opschorting en ondergeschikt een straf met uitstel. De Brugse strafrechtbank doet uitspraak op 8 december. (AFr)