Schooldirecteur die verdacht wordt van zedenfeiten met leerlingen krijgt enkelband

Pieter C., de 46-jarige directeur van BUSO-school Ravelijn in Brugge die aangehouden werd wegens grensoverschrijdend gedrag met een leerling, mag de gevangenis verlaten. De man krijgt een enkelband.

De directeur werd op 10 juni opgepakt na een klacht over ongepast gedrag tegenover een leerling van de school. In BUSO-school Ravelijn in de Barrièrestraat in Sint-Michiels zitten leerlingen met een mentale beperking. Het vermeende slachtoffer is 21 jaar oud, maar heeft door zijn beperking een mentale leeftijd van een kind van acht jaar.

Concreet zou het gaan om berichtjes die de twee uitwisselden waarvan de inhoud mogelijk strafbaar is. Ook zouden ze elkaar ontmoet hebben buiten de muren van de school. De schooldirecteur gaf ondertussen toe dat hij ‘een zekere genegenheid’ koesterde ten aanzien van de leerling, maar stelt dat er niets strafbaars gebeurd is. “Van aanranding of verkrachting is hier geen sprake. Ik zie geen strafbare feiten in dit flinterdun dossier”, zegt zijn advocaat Kris Vincke.

Tweede klacht

Desalniettemin stapte de vader van de jongen naar de politie, waarop de bal aan het rollen ging en de directeur aangehouden werd. Ondertussen is daar nog een tweede klacht bijgekomen. Het gaat opnieuw om een melding van ongepast gedrag ten aanzien van een leerling. Opnieuw komt de klacht van ouders van een leerling. Meteen na de arrestatie van de directeur werd door de scholengroep beslist om de man op non-actief te zetten in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek.

De raadkamer in Brugge besliste eerder al om Pieter C. voorwaardelijk vrij te laten maar het parket tekende daar beroep tegen aan. Het was de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die vandaag de knoop moest doorhakken. Na een pleidooi van Kris Vincke besliste de KI om Pieter C. vrij te laten onder elektronisch toezicht. Dit betekent dat de man wellicht een enkelband zal moeten dragen. Ondertussen gaat het onderzoek verder.