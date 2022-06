Brugse schooldirecteur aangehouden en preventief geschorst na klacht wegens grensoverschrijdend gedrag

De directeur van BuSO-school Ravelijn in Brugge is aangehouden voor grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Radio 2 West-Vlaanderen en bevestigt Pierre Gantois, de voorzitter van het schoolbestuur, aan onze redactie. Volgens advocaat Kris Vincke zijn er geen strafrechtelijke feiten gepleegd. Hij pleitte tevergeefs voor de vrijlating van zijn cliënt. De directeur is door scholengemeenschap Sint-Donaas preventief geschorst, in afwachting van de resultaten van het gerechtelijk onderzoek.

Vorige week vrijdag arresteerden agenten van de politiezone Kouter in Oostkamp de directeur van Ravelijn. Deze Brugse school voor buitengewoon secundair onderwijs is gevestigd is in de Barrièrestraat in Sint-Michiels. Er was een klacht binnengekomen: de schooldirecteur zou zich te buiten gegaan zijn aan grensoverschrijdend gedrag met een leerling.

Mentale handicap

De leerling zelf is meerderjarig maar heeft een verstandelijke beperking. Het gaat om een jongen van 21 jaar met een mentale beperking, waardoor hij een mentale leeftijd heeft van een jaar of acht. Hij is een van de vele leerlingen met een matige mentale handicap, die langer dan hun achttiende levensjaar in Ravelijn les volgen.

De directeur werd door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden. Die oordeelde dat de feiten voldoende zwaar zijn om de verdachte onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Dat nieuws raakte pas nu wereldkundig. Dinsdag verscheen de directeur voor de Brugse raadkamer.

Beroep

De voorzitter van de raadkamer wou de verdachte onder voorwaarden in vrijheid stellen. Maar het openbaar ministerie ging in beroep tegen die vrijlating, zodat de directeur voorlopig, nog minstens voor veertien dagen, in hechtenis blijft. Over twee weken moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling zich over die verdere aanhouding uitspreken. Het parket onthoudt zich van elk commentaar in deze delicate affaire.

Advocaat Kris Vincke: “Mijn cliënt heeft geen strafrechtelijke feieten gepleegd.” © Davy Coghe

Meester Kris Vincke, de advocaat van de schooldirecteur, had voor de raadkamer tevergeefs om de vrijlating van zijn cliënt gepleit: “In mijn ogen én dat van mijn cliënt zijn er geen strafrechtelijke feiten gepleegd. Ik ben benieuwd hoe de kamer van inbeschuldigingstelling dit dossier zal beoordelen. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog, ik wacht af, want er staat bitter weinig in dit dossier.”

Serieuze klap

Pierre Gantois, de voorzitter van het schoolbestuur van Ravelijn, reageert erg verrast op het nieuws: “Het is voor iedereen op school een serieuze klap, die totaal onverwacht valt. We hebben dit niet zien aankomen, niks wees erop dat er iets fouts aan de hand was. Meer weten we ook niet.”

“We wachten nu de afloop van het gerechtelijk onderzoek af, vooraleer maatregelen te nemen. Dat onze directeur aangehouden werd en blijft, wijst er wel op dat het parket en de onderzoeksrechter de feiten als zwaarwichtig aanzien.”

Preventief geschorst

Koen Seynaeve, coördinerend directeur van de scholengemeenschap Sint-Donaas, waartoe BuSo Ravelijn behoort, zegt: “De regel is dat, als er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen een directeur of een leerkracht, dat die preventief geschorst wordt. Het hoort niet dat een directeur op school rondloopt tijdens dat onderzoek. Die schorsing loopt tot Justitie een uitspraak gedaan heeft in deze affaire.”

“Er is een klacht ingediend tegen de schooldirecteur, over de grond van de klacht weet ik niks. Hoe zwaar wegen de feiten? Gaat het om een schending van de eerbaarheid? Enkel een foute woordkeuze? Dat moet het gerechtelijk onderzoek uitwijzen. We moeten voorzichtig zijn in dit dossier en we mogen geen overhaaste conclusies trekken. In het verleden zijner geen klachten geweest over de schooldirecteur.”