Nieuwe klacht tegen directeur Ravelijn die al in cel zit wegens grensoverschrijdend gedrag bij leerling

De 46-jarige directeur van BUSO-school Ravelijn, die in de cel zit wegens grensoverschrijdend gedrag bij een leerling, heeft een tweede klacht aan zijn broek. Dat bevestigt Pierre Gantois, voorzitter van het schoolbestuur. “Het gaat net als bij de eerdere klacht over ongepaste contacten met een leerling.”

De arrestatie van de schooldirecteur eerder deze maand sloeg in als een bom in de Brugse school voor buitengewoon secundair onderwijs Ravelijn. De man staat al een zestal jaar aan het hoofd van de school en had een onberispelijke reputatie. “Nooit waren er klachten”, zegt voorzitter Pierre Gantois van het schoolbestuur. “Dit was een donderslag bij heldere hemel.”

Foute berichtjes

De directeur wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een 21-jarige leerling met de mentale leeftijd van een achtjarig kind. Concreet zou het gaan om een aantal foute berichtjes die hij stuurde naar de jongen, voor wie hij naar eigen zeggen een ‘bepaalde genegenheid had’.

De twee zouden elkaar ook buiten de schoolmuren ontmoet hebben. Toen de vader van de jongen de berichten ontdekte, stapte hij naar de politie.

Volgens zijn advocaat Kris Vincke ontkent de schooldirecteur de beschuldigingen in alle toonaarden. “Hij heeft de jongen niet aangerand of verkracht. Ik zie geen strafbare feiten”, stelde hij eerder. Feit is wel dat er eind vorige week een tweede klacht is ingediend tegen de directeur.

Parket in beroep tegen vrijlating

“Het gaat opnieuw over ongepaste contacten met een van de leerlingen”, zegt Pierre Gantois. “De ouders hebben ons op de hoogte gesteld van de klacht. Deze tweede klacht maakt onze verbazing alleen maar groter natuurlijk.”

Of het in de tweede klacht gaat om een meerder- of minderjarige leerling is niet bekend. De raadkamer in Brugge wou de schooldirecteur op 14 juni vrijlaten onder voorwaarden, maar het parket ging daartegen in beroep. Bijgevolg moet de Kamer van Inbeschuldigingstelling vandaag beslissen over de verdere aanhouding van de man. Intussen is er intern ook een tuchtprocedure tegen de directeur opgestart. (AFr)