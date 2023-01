Raadkamer verwijst verdachte verkrachting meisje (14) in Zulte naar strafrechter

De 42-jarige man die in oktober vorig jaar aangehouden werd op verdenking van de verkrachting van een 14-jarig meisje eind december 2021 in Zulte, moet zich voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden. Dat heeft de Gentse raadkamer beslist.

De feiten gebeurden op 17 december 2021 rond 16 uur, maar in oktober verspreidde de politie een opsporingsbericht. Het meisje van 14 fietste op de dag van de feiten naar huis na school, meldde het opsporingsbericht. “Ter hoogte van het rondpunt Sint-Martinus in Deinze merkte het slachtoffer de verdachte voor de eerste maal op. Hij volgde haar via de Machelenstraat, Leiemeerstraat tot op een zeer verlaten plaats in de Grammenestraat (Zulte). Daar sprak de verdachte het slachtoffer aan. Hij vroeg in het Engels of er iets mis was met haar fiets. Vervolgens stapte hij op het meisje af, trok haar in de gracht en betaste haar. Plots stopte hij zijn handelingen en reed met zijn fiets weg in de richting van waar hij kwam.”

Camerabeelden

De verdachte werd gefilmd door een bewakingscamera en zijn signalement werd verspreid. Op basis daarvan kon de 42-jarige man geïdentificeerd en opgepakt worden door de lokale politie. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent, en de raadkamer heeft de man nu voor onder meer verkrachting verwezen naar de correctionele rechtbank.