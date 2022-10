Mama doet ultieme oproep naar getuigen in zoektocht verkrachter van haar dochter

Op vrijdag 17 december 2021 omstreeks 16 uur fietste een 14-jarig meisje naar huis. Onderweg, in de Grammenestraat in Zulte, werd ze van haar fiets getrokken, in de gracht gesleurd en verkracht. In het opsporingsprogramma Faroek doet haar mama een ultieme oproep naar getuigen. “Hij had lang blond haar in een paardenstaart. Iemand moet hem toch kennen. Ik hoop echt dat niemand dit nog moet meemaken.”



De mama van het slachtoffer doet het verhaal in het opsporingsprogramma Faroek van VTM. “Het was de laatste dag van de examens. Na elke examenperiode gaan ze samen iets eten en maken ze er een leuke namiddag van. En dan spreken we een uur af wanneer ze moet thuis zijn. In de winter iets vroeger om voor het donker thuis te zijn.”

Oranje jas

Het meisje merkte de verdachte voor het eerst op aan het rondpunt Sint-Martinus in Deinze. Hij volgde haar via de Machelenstraat, de weg die ze altijd naar huis volgt en had meteen een vreemd gevoel bij de man. Zo’n twee kilometer verder, op de Lorenzobrug, denkt ze dat ze hem kwijt is. “Ze stapt af van haar fiets omdat het daar een steil stukje is”, gaat de mama verder. “Daar stak hij haar voorbij. Ze is verder blijven fietsen om zo snel mogelijk thuis te zijn.”

“Op het jaagpad maakt de fietser met de oranje jas rechtsomkeer en parkeert zijn fiets dwars over de weg waardoor het meisje moet stoppen”, vertelt Kim Coppens van pz Deinze-Zulte-Lievegem. “Hij spreekt haar aan en vraagt in het Engels of er iets fout is met haar fiets. Het slachtoffer schrikt en hij herhaalt zijn vraag. Nog voor ze kan antwoorden, plaatst hij zijn rechterhand over haar mond en trekt haar de gracht in. Daar komt het tot een gevecht tussen beiden. Het meisje begint te schoppen, gebruikt haar armen… Hij zegt ook vanalles, maar het slachtoffer begrijpt enkel het woord ‘kill’ en is echt wel bang. Het meisje kan zich bijna loswurmen, maar hij trekt haar terug naar zich toe, gaat met zijn handen onder haar kledij en betast haar.”

De man verkracht haar op klaarlichte dag. Dan stopt hij plots. Hij neemt zijn fiets en rijdt terug richting Deinze.

“Ze is niet meer die vrolijke meid en leeft voortdurend in angst”

Het meisje is in shock en belt haar mama, die meteen ter plaatse is. “Ze was doorweekt, echt kletsnat. Ik heb haar vastgenomen en naast mij in de auto gezet. We hebben niet veel meer gezegd, gewoon omdat je zo gechockeerd bent door het beeld dat je ziet. En dan zijn we zo snel mogelijk naar huis gegaan.”

De politie komt meteen ter plaatse en doet een onderzoek ter plaatse en in de buurt, maar heeft weinig aanknopingspunten.

Het slachtoffer draagt nog altijd de gevolgen. “De fiets staat in de garage, maar daar wil ze niet meer komen. Ze wil die fiets niet meer aanraken. Ze wil eigenlijk liefst van al de fiets weg en ze zegt nu dat ze nooit meer wil fietsen”, vertelt haar mama. “Mijn dochter was voordien een vrolijke meid met gevoel voor humor. Ze genoot van het leven als opgroeiende puber. Nu sluit ze zich af. Ze is niet meer die vrolijke meid en leeft voortdurend in angst. Het is een litteken voor de rest van haar leven. Voor haar blijft die angst dat hij er nog is. Ik hoop dat er een doorbraak komt en dat hij gestraft wordt en dat hij geen andere slachtoffers meer maakt.” Ze hoopt met het programma tot een doorbraak te komen.

Lange paardenstaart

De verdachte heeft een aantal opmerkelijke kenmerken. Hij een witte huidskleur en was 1,70 à 1,75m lang. Hij had lang blond of ros haar tot op de rug. Hij droeg zijn haar in een lange paardenstaart met een middenstreep. Die bewuste dag droeg hij een oranje jas, een grijze jas of trui, een donkere rugzak en een rood stoffen mondmasker met witte kruisjes. Volgens het slachtoffer roken zijn handen naar metaal.

De verdachte reed vermoedelijk op een oude donkerkleurige fiets met een groot opvallend voorlicht met geel licht. Het kan ook om een speed pedelec gaan. “Op de camerabeelden is te zien dat er twee personen achter het slachtoffer op een fiets rijden. Misschien kunnen die ons ook meer informatie geven”, roept Kim Coppens nog op.