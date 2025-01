Parket wil negentien voetbalhooligans voor rechter zien na brutale raid op frituur: “Sterk signaal”

Het West-Vlaams parket wil negentien voetbalhooligans vervolgen na een brutale aanval op frituur De Vier Seizoenen in Sint-Pieters bij Brugge. Na een stadsderby in november 2023 raakten de gemoederen tussen de fans van Cercle en Club Brugge serieus verhit. Vlak na de feiten vlogen vier mensen in de cel, maar nu zullen mogelijk veel meer supporters zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Een stadsderby zorgt vaak voor de nodige stress en spanning, maar op zondag 12 november 2023 raakten de gemoederen tussen het Brugse blauw-zwart serieus verhit. De lokale politie stond nochtans op scherp, na een eerder incident. Op ’t Zand kwam het eerder al eens tot een confrontatie tussen de supporters van Club Brugge en Cercle Brugge. Een vuurpijl werd afgevuurd naar een café en dat veroorzaakte heel wat commotie.

De match werd daarom destijds bestempeld als een risicomatch. De avond leek rustig te verlopen, tot drie uur na de match. In frituur De Vier Seizoenen in Sint-Pieters zaten enkele Cercle Brugge-fans te eten toen een bende blauw-zwartfans de frituur bestormde. De bende wilde de frituur binnendringen, maar zover kwam het niet. De voetbalhooligans staken vuurwerk aan en probeerden de zaak in brand te steken. Twee ruiten sneuvelden, waarna de brandweer ter plaatse kwam om een deel van de vitrine met houten panelen dicht te maken.

Bengaals vuurwerk

Dat de blauw-zwartsupporters de frituur viseerden, was geen toeval. Beide zonen van de eigenaar zijn fervente Cercle Brugge-fans. In de frituur hokken daarom vaak veel voetbalfans van de ploeg samen. Enkele dagen voor het incident had de vader en frituuruitbater nog contact opgenomen met de politie. De gemoederen raakten serieus verhit en de situatie zou vroeg of laat uit de hand lopen. Nog geen 24 uur na de brutale raid opende de eigenaar weer de deuren.

De Brugse politie rekende die bewuste zondagavond vijf mensen in. Eén iemand mocht die avond nog beschikken, terwijl vier kompanen daags nadien voor de onderzoeksrechter verschenen. Drie van hen werden vrijgelaten onder voorwaarden, terwijl een vierde als enige langer aangehouden bleef. Uiteindelijk mocht ook P.K. (33) de cel onder voorwaarden verlaten op vrijdag 17 november 2023. De dertiger bleef al die tijd volhouden dat hij niets met de raid te maken had, al had de man wel Bengaals vuurwerk op zak tijdens zijn arrestatie.

Zware celstraffen

Het parket wil nu, anderhalf jaar na de feiten, in totaal negentien mensen doorverwijzen naar de rechtbank. Dat bevestigt het parket. Onder hen zouden ook een aantal jonge vrouwen zitten. De tenlasteleggingen zijn bovendien niet min. De Clubfans worden onder meer verdacht van poging toto pzettelijke brandstichting bij nacht met vermoeden van menselijke aanwezigheden. De verdachten hangen zo fikse celstraffen boven het hoofd.

De eigenaar van de frituur wordt bijgestaan door advocaten Lawrence Taillaert en Brecht Maus. “We vinden het een sterk signaal van het parket dat ze negentien mensen willen doorverwijzen”, zegt advocaat Maus. Of elk van hen ook effectief doorverwezen wordt, valt af te wachten tot de raadkamerzitting van 26 februari.