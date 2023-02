Confrontatie tussen supporters in Brugs danscafé: “Dit kon nog veel erger afgelopen zijn”

De politie van Brugge is zondag massaal uitgerukt richting ‘t Zand nadat supporters van Club en Cercle met elkaar in de clinch gingen. Glazen vlogen door het rond, barkrukken sneuvelden en een vuurpijl zorgde zelfs voor brand. “Maar het kon nóg veel erger afgelopen zijn. Want de vuurpijl was duidelijk naar een persoon gericht”, zegt Sander Duboccage van café Bras.

Pas ná de wedstrijd kwam het tot een echte confrontatie tussen supporters van beide groepen. Al kwam die eerder onverwachts, zo blijkt.

Op het terras van café Bras op ‘t Zand in Brugge zaten al eventjes supporters van zowel groen-zwart als blauw-zwart te genieten. “Zonder problemen”, zegt Margot, die aan de slag was in het café. “Maar op een bepaald moment, ik weet niet juist hoe of wat, kwamen er vijf amokmakers opdagen. Ogenblikken later ontstonden de relletjes.”

Glas door de lucht

Wat heet: beide supportersgroepen gingen met elkaar op de vuist. “Er vloog ook heel wat glas door de lucht”, vertelt Margot. “Net zoals er met stoelen en barkrukken werd gesmeten, zowel binnen als buiten. Ik probeerde me samen met het personeel in veiligheid te brengen in afwachting van de politie. Zo dook ik zelf in een bolletje weg achter de discobar. Plots zag ik hoe er met bommetjes en een vuurpijl werd gegooid. Zo vloog een barkruk helemaal in brand.”

“Op de beelden is duidelijk te zien dat de persoon die de vuurpijl afvuurt, dat doet richting één persoon”

De Brugse politie kwam massaal ter plaatse en probeerde de boel te bedaren. Het duurde enige tijd vooraleer de rust was wedergekeerd, maar uiteindelijk lukte dat toch. “18 mensen moesten een verklaring afleggen en zich verder identificeren”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken wat er precies gebeurde.”

Camerabeelden

Volgens Sander Duboccage, uitbater van het getroffen café, kon de zaak wel nog veel erger afgelopen zijn. De man is net vertrokken op vakantie, maar kon ondertussen wel al de camerabeelden bekijken.

“Eigenlijk leek alles op een rustige namiddag. Tot om 17.20 uur plots een duw werd uitgedeeld. Ogenblikken later stond de boel op stelten. Op de beelden is ook duidelijk te zien dat de persoon die de vuurpijl afvuurt, dat doet richting een persoon. Hij had dus wel degelijk de bedoeling iemand te raken”, zucht Sander, die de beelden zal overmaken aan de bevoegde diensten. “Gelukkig zijn er veel camerabeelden beschikbaar.”

De precieze schade in het café is vooralsnog niet duidelijk. “Ik heb aan het personeel gevraagd om inventaris op te maken. Het interieur lijkt op het eerste zicht gespaard gebleven, buiten de stoelen. Het zijn vooral glazen en kaarsen die gesneuveld zijn. Alles samen ben ik vooral blij dat er geen gewonden gevallen zijn, want dit kon echt wel nog erger afgelopen zijn.” (MM)