Familie van Willy (86) die stierf na fatale burenruzie hopen op gerechtigheid: “We hopen op proces eindelijk antwoorden te krijgen”

In de rechtbank van Veurne werd het proces gestart tegen een 61-jarige man die zich moet verantwoorden voor een fatale burenruzie in mei vorig jaar in De Panne. Daarbij liet zijn 86-jarige buurman Willy Vileyn het leven. Na een hoogoplopende ruzie kreeg de man een hartstilstand en overleed. Het proces werd meteen uitgesteld. “We willen gerechtigheid en hopen op het proces eindelijk antwoorden op onze vele vragen te krijgen, want dat was nog niet het geval”, zegt de zoon van Willy.

De burenruzie dateert van zaterdag 18 mei vorig jaar in de Sint-Elisabethlaan in De Panne. De feiten gebeurden op de oprit voor een koppelwoning. Aan de ene kant woonde de 86-jarige Willy Vileyn en zijn vrouw, aan de andere de 61-jarige J.S. en zijn partner. Er waren al langer conflicten, vooral over een teveel aan lawaai. Beide huizen zijn slecht geïsoleerd en laten veel geluiden door. Om 14 uur ontstond buiten een hoogoplopende ruzie omdat J.S. een nagel in een kast aan het slaan was. De ruzie liep zó hoog op, dat Willy in elkaar zakte en stierf. Volgens de dokter-deskundige overleed hij aan een stressmoment, gevolgd door een hartstilstand. J.S. werd aangehouden maar kwam na een week vrij. Nu moet hij zich bij de rechter verantwoorden wegens onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzichtigheid.

“Eindelijk antwoorden”

Het was de raadkamer die in november besliste dat de rechtszaak er moest komen, want dat leek lange tijd onzeker. “Maar daar zijn we blij mee, wij vroegen ook een proces”, zegt de zoon van Willy Vileyn, die dinsdagochtend de inleiding van de rechtszaak volgde. “We hebben nog steeds veel vragen en amper antwoorden. J.S. gaf die tot nu toe niet naar ons gevoel en wij hadden ook geen contact met hem. Er is daar iets gebeurd, dat is zeker. Maar wat precies? Misschien gaat hij het nooit vertellen maar we hopen eindelijk antwoorden te krijgen op het proces. We willen dat gerechtigheid zal geschieden en zullen de beslissing van de rechtbank volgen.” De weduwe van Willy verhuisde na de feiten naar een woonzorgcentrum, gaf meester Nicolas Vanspeybrouck reeds mee.

Vrijspraak

De zaak werd nu volledig uitgesteld naar september. Lange termijnen, maar de advocaten willen zich gelet op de zwaarwichtigheid van de zaak goed voorbereiden. Al na de raadkamer gaf de advocaat van J.S. aan resoluut de vrijspraak te zullen vragen. “Wij zullen absoluut de vrijspraak vragen”, stelde meester Philippe Versyp. “De dokter kan onmogelijk weten dat het stressmoment veroorzaakt zou zijn door een ruzie, hij was er zelf niet bij. Die man was een gekende hartpatiënt met een voorgeschiedenis en heeft zich tijdens dat moment op straat zelf erg druk gemaakt. Het was hij die boos was vanwege het vermeende lawaai van mijn cliënt. Daarop is de hartstilstand gevolgd. Wij ontkennen dat er sprake is van enige agressie in welke vorm dan ook, zowel fysiek als mondeling. We hadden de doorverwijzing wel verwacht maar zullen resoluut de vrijspraak vragen.” In september gaat de zaak verder. (JH)