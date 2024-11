Zestiger naar rechtbank voor fatale burenruzie in De Panne: “Dood veroorzaakt door stress na mondelinge agressie”

Een 60-jarige man uit De Panne zal zich toch bij de strafrechter moeten verantwoorden na een fatale ruzie waarbij zijn buurman Willy V. (86) in mei overleed. De man stierf aan een hartstilstand. “Maar die werd veroorzaakt door een stressmoment door de mondelinge agressie, en dat is een causaal verband volgens de dokter-deskundige”, legt de advocaat van de nabestaanden uit. “Dat kan de dokter onmogelijk weten, dus vragen wij de vrijspraak”, reageert de advocaat van de zestiger.

Op zaterdag 18 mei kregen de 60-jarige man en zijn 86-jarige buurman Willy V. een zoveelste hooglopende ruzie in de Sint-Elisabethlaan in De Panne. De twee hadden al langer conflicten en vaak ging dat over een teveel aan lawaai. De huizen van beide bewoners zijn slecht geïsoleerd en slechts door een binnenmuur gescheiden. Die zaterdag om 14 uur hadden ze opnieuw ruzie, omdat de 60-jarige man een nagel in een bibliotheekkast aan het slaan was. Kort na de ruzie op de oprit zakte de 86-jarige man ineen. Uit de autopsie bleek dat hij stierf aan een hartstilstand.

Mondelinge agressie

“De raadkamer heeft deze ochtend beslist om de buurman wel degelijk te vervolgen”, zegt advocaat Nicolas Vanspeybrouck namens de nabestaanden van Willy V. “De dokter-deskundige die de feiten onderzocht, stelt dat Willy overleed aan een stressmoment waardoor hij een hartstilstand kreeg. Daarbij is er een causaal verband aan de mondelinge agressie die daar aan vooraf ging. Wij volgen de rechtbank in haar oordeel en zullen nu het proces afwachten.”

De 60-jarige man ontkende altijd dat er sprake was van fysieke agressie, waarbij hij Willy aanraakte tijdens de ruzie, en daarvoor werd hij ook niet doorverwezen. De man zal zich moeten verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Gekende hartpatiënt

De verdediging van de buurman is het daar absoluut niet mee eens. “Wij zullen absoluut de vrijspraak vragen”, stelt meester Philippe Versyp. “De dokter kan onmogelijk weten dat het stressmoment veroorzaakt zou zijn door een ruzie, hij was er zelf niet bij. Die man was een gekende hartpatiënt met een voorgeschiedenis en heeft zich tijdens dat moment op straat zelf erg druk gemaakt. Het was hij die boos was omwille van het vermeende lawaai van mijn cliënt. Daarop is de hartstilstand gevolgd. Wij ontkennen dat er sprake is van enige agressie in welke vorm dan ook, zowel fysiek als mondeling. We hadden de doorverwijzing wel verwacht, maar zullen resoluut de vrijspraak vragen.”

De familie van Willy V. wou niet reageren en wacht het proces nu af. “In ieder geval woont de weduwe van Willy nu niet meer naast de beklaagde. Hij droeg de zorgen voor haar en nu die zijn weggevallen is mevrouw verhuisd naar een woonzorgcentrum”, besluit meester Vanspeybrouck. (JH)