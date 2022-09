Realtimecamera politie betrapt voor het eerst vandaal op gouden schildpad van Jan Fabre in Nieuwpoort

Voor het eerst heeft de realtimecamera van politie Westkust een vandaal op heterdaad betrapt toen die op de gouden schildpad ‘Searching for Utopia’ van Jan Fabre klom in Nieuwpoort. De 24-jarige Fransman kreeg een GAS-boete van 250 euro. “Sinds kort houdt een politiecamera het beeldhouwwerk in realtime in de gaten zodat we vandalen op heterdaad kunnen betrappen. Als we dan schade vaststellen wordt dit verhaald”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.

Het iconische beeld van kunstenaar Jan Fabre is de afgelopen jaren al meermaals beschadigd geweest door vandalen. Het stadsbestuur kocht de met bladgoud bekleedde schildpad in 2003 aan na de eerste editie van Beaufort voor de prijs van 325.000 euro.

Waarschuwingsborden

Ondanks waarschuwingsborden en het feit dat er camera’s rond staan, wordt het regelmatig beklommen. Het werd inmiddels al tweemaal gerestaureerd. Ondanks diverse oproepen in de media werd het ook dit jaar al enkele malen beklommen door vandalen.

Daarom werd afgelopen zomer werk gemaakt om het beeld in realtime in de gaten te kunnen houden. Recent werden de beelden van de CCTV-camera aangesloten op het Real Time Information Centre (de dispatch) van zone Westkust. Dat leidde meteen tot resultaten.

24-jarige Fransman betrapt

“Afgelopen nacht om 1.36 uur werd op de CCTV-beelden in de dispatching vastgesteld dat een jongeman op het beeld was geklommen”, zegt politiezone Westkust.

“De patrouille deed nazicht in de omgeving en trof een zestal jongeren aan. Een van hen deelde spontaan mee dat iemand van hen op de schildpad had gezeten. Op basis van de CCTV-beelden werd de verdachte dan ook geïdentificeerd. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat een politiecamera de schildpad in de gaten houdt. Er wordt dan ook sterk afgeraden om het kunstwerk te beklimmen.”

Het gaat om een 24-jarige Fransman die meteen een GAS-boete van 250 euro moet ophoesten.

Kosten schade verhalen

Burgemeester Geert Vanden Broucke is tevreden dat vandalen nu sneller op heterdaad betrapt kunnen worden. “We hebben mensen al zo veel gewaarschuwd en er staat al veel info dat het verboden is op het beeld te klimmen”, zegt Vanden Broucke.

“Toch blijven mensen dat doen. Ondanks het feit dat de opgelegde sanctie al de hoogste GAS-boete is. We vinden dit echt schandalig. Het had wat voeten in de aarde maar nu kunnen de beelden aan de schildpad in realtime bekeken worden zodat vandalen op heterdaad betrapt kunnen worden. We maken er ook werk van om de schade van het beeld in kaart te brengen. Zien we dan dat een vandaal nieuwe schade toebrengt zullen we de kosten van die schade zeker verhalen.” (JH)