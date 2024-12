Drie meerderjarige verdachten van ontvoering Vorst die na achtervolging crashten in Brugge blijven in voorlopige hechtenis

De drie meerderjarigen die op 20 december opgepakt werden na een ontvoeringspoging in Vorst en een achtervolging die leidde tot in Brugge, blijven nog minstens een maand in voorlopige hechtenis. Dat heeft de Brusselse raadkamer vorige week beslist, zo meldt het Brusselse parket. Een vierde verdachte was minderjarig en werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.

De vier mannen probeerden op 20 december een vrouw, I.B. (44) te ontvoeren, vermoedelijk om losgeld te eisen van haar echtgenoot S.W., die zichzelf omschrijft als “een cryptomiljonair”. De vrouw wandelde die vrijdagochtend op straat in Vorst toen vier mannen haar plots in een bestelwagen sleurden en wegreden. Een getuige belde meteen de politie, die de achtervolging inzette. Op de N31 in Brugge, in de buurt van Zeebrugge, ging de bestelwagen van de ontvoerders uit de bocht en crashte. De vijf inzittenden, I.B. en de vier verdachten, raakten daarbij gewond.

Eén van de verdachten bleek minderjarig en werd door een jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De drie andere, meerderjarige verdachten werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De drie zijn op 26 en 27 december voor de raadkamer verschenen, en die heeft hun voorlopige hechtenis met een maand verlengd.