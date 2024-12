Politieachtervolging na vermoedelijke ontvoering eindigt in zwaar ongeval op N31 in Brugge: Vier verdachten opgepakt

Tijdens een politieachtervolging heeft zich vrijdagmiddag in Brugge een ernstig verkeersongeval voorgedaan. Die achtervolging was begonnen in de Brusselse gemeente Vorst, na een vermoedelijke ontvoering. Dat meldt het Brusselse parket. Bij het ongeval raakten de vijf inzittenden van het vluchtvoertuig gewond, maar hun leven is niet in gevaar. Het gaat om vier mannen en een vrouw. De vier mannen zijn van hun vrijheid beroofd.

“Vanochtend kwam de politie tussenbeide na gebeurtenissen die in verband konden worden gebracht met een ontvoering”, zegt Brussels parketwoordvoerder Martin François. “Een achtervolging begon in de Brusselse gemeente Vorst en ging verder op de snelweg. Uiteindelijk verongelukte het verdachte voertuig op de N31 in de buurt van Zeebrugge. De inzittenden, vier verdachten en een slachtoffer, raakten gewond bij het ongeval, maar hun leven wordt niet in gevaar geacht.”

“De vier verdachten zijn van hun vrijheid beroofd”, aldus nog de parketwoordvoerder. “Het onderzoek wordt voortgezet om de precieze omstandigheden van deze gebeurtenissen vast te stellen en in het belang van het onderzoek geeft het parket van Brussel geen verdere commentaar.”

(JVMA/Belga)

© JVM

