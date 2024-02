Jan B. (62) bekent moord op zijn vrouw en blijft maand langer in de cel

Jan B., de 62-jarige man uit Roeselare die zijn vrouw Marie-Ann om het leven bracht, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Kortrijkse raadkamer dinsdag. De man heeft de feiten intussen bekend. “Hij verleent zijn medewerking aan het onderzoek”, zegt advocaat Maxim Van Winkel.

De relatie tussen Marie-Ann B. (56) en haar man Jan B. (62) liep al een tijdje niet goed. De familie was daarvan op de hoogte en de buren hoorden regelmatig ruzie. Soms kwam daar zelfs de politie bij al was er geen sprake van eerder fysiek geweld. Jan B. had een blanco strafblad. De strubbelingen in het huwelijk zouden mee veroorzaakt zijn door een arbeidsongeval waardoor Jan B. al geruime tijd thuis zat en vermeend overspel van Marie-Ann.

Op donderdag 1 februari zou ze de echtelijke woonst verlaten en verhuizen naar een appartement. Medewerkers van het CAW zouden haar daarbij helpen maar stonden die dag aan een gesloten deur. Ze verwittigden de politie en die trof binnen het levenloze lichaam van Marie-Ann aan. Ze zou met tientallen messteken om het leven gebracht zijn. Jan B. was ook nog in de woning en werd meteen opgepakt.

Dinsdag besliste de raadkamer van Kortrijk om hem een maand langer aan te houden. “Hij heeft intussen zijn betrokkenheid bij haar overlijden bekend en verleent zijn medewerking aan het onderzoek”, zegt advocaat Maxim Van Winkel die verder geen commentaar wou geen.