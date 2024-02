De ruzie te veel: vrouw (56) neergestoken door echtgenoot (61) en overleeft het niet, man aangehouden

De normaal erg rustige Domien Craccostraat werd donderdagmiddag opgeschrikt door een moord. Bewoner Jan B. (61) bracht zijn vrouw Marie-Ann B. (56) met messteken om het leven. De vrouw stond op het punt haar echtgenoot te verlaten en dat kon hij moeilijk verkroppen. “De voorbije maanden waren er meermaals ruzies”, luidt het in de buurt.

De hulpdiensten werden donderdagmiddag omstreeks 13.15 uur opgeroepen naar de Domien Craccostraat in Roeselare, een rustige straat met vrijstaande woningen. In een van die woningen was even voordien een nieuwe ruzie ontstaan tussen bewoners Jan B. en zijn vrouw Marie-Ann B. Het incident liep volledig uit de hand. De man bracht met een mes zware verwondingen bij zijn vrouw aan. Een kwartier na een eerste oproep voor een ambulance werd ook de brandweer ingeschakeld om de deur van de woning te openen. Wie er precies de hulpdiensten opbelde, is onduidelijk. Bij aankomst geraakten de hulpdiensten niet onmiddellijk binnen waarna de brandweer opgetrommeld werd om een deur te openen. Binnen werd het levenloze lichaam van de vrouw aangetroffen.

Van kwaad naar erger

In de buurt keek men niet meer op van een zoveelste ruzie in of rond de woning. “Het moest er eens van komen”, zucht een man. Ook een jonge vrouw die in de buurt woont, merkte dat het van kwaad naar erger ging tussen Jan B. en Marie-Ann B. “Het koppel had heel erg vaak ruzie. Het ging echt slecht tussen hen. De vrouw stond op het punt hem te verlaten. De voorbije periode had ze gezocht naar een nieuwe woonst. Ze had een huurhuis gevonden en zou er vandaag intrekken”, vertelt een vrouw die in de buurt woont.

Wellicht geen vermoeden

Ondanks de vele ruzies had de man wellicht geen vermoeden dat zijn vrouw hem zou verlaten. “Ik kwam de vrouw geregeld tegen en ze vertelde wel vaker over hun problemen. Ze had ook verteld dat ze wou verhuizen, maar ik had niet het gevoel dat haar man op de hoogte was van die plannen”, zegt een vrouw die af en toe een praatje sloeg met de bewoonster.

Nadat het levenloze lichaam van de vrouw werd aangetroffen en haar man ter plaatse werd opgepakt, werd het eerste gedeelte van de Domien Craccostraat onmiddellijk afgesloten voor alle verkeer. Een wetsdokter en een deskundige van het parket kwamen ter plaatse om de exacte omstandigheden van het voorval te onderzoeken.

Intussen heeft de onderzoeksrechter een man aangehouden op verdenking van moord. De verdachte verschijnt volgende week voor de raadkamer. Het parket zal geen verdere informatie vrijgeven over de feiten.