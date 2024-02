Broer van door haar man vermoorde Marie-Ann getuigt: “We wisten dat de relatie niet meer goed verliep, maar dit verwacht je nooit”

Marie-Ann B. (56), wiens levenloze lichaam donderdagmiddag in haar woning in de Domien Craccostraat in Roeselare werd aangetroffen, stond op het punt haar man te verlaten toen hij haar om het leven bracht. Het waren medewerkers van eerstehulpvoorziening CAW, die haar zouden hebben bij de verhuis, die donderdag de alarmbel luidden.

Van kwaad naar erger. De relatie tussen Marie-Ann B. (56) en haar man Jan B. (62) liep de voorbije maanden niet meer goed. De ruzies stapelden zich op. Buren en familie waren daarvan op de hoogte. Van fysiek geweld zou er geen sprake geweest zijn, maar de politie was wel al enkele keren aan de deur geweest voor verbaal geweld en pesterijen. Voor Marie-Ann was de maat vol. “Zus ging donderdagnamiddag met behulp van het CAW verhuizen naar een appartement”, aldus haar broer. Toen de medewerkers van de eerstehulpvoorziening op het afgesproken uur in de Domien Craccostraat arriveerden merkten ze dat het huis helemaal op slot was. Een medewerker van het CAW nam contact op met een familielid van Marie-Ann waarna de politie onmiddellijk werd ingeschakeld. In de woning trof met het levenloze lichaam van de vrouw aan, ook haar man Jan was nog steeds ter plaatse. Hij werd onmiddellijke opgepakt. “Dit is onwezenlijk. We wisten dat de relatie niet meer goed verliep, maar iets dergelijks verwacht je nooit. Dit is erg moeilijk te vatten”, aldus Marie-Ann’s broer.

Meer dan 25 jaar getrouwd

Marie-Ann B. en Jan B. waren meer dan 25 jaar getrouwd. Aanvankelijk leek het alsof het potje en het dekseltje elkaar gevonden hadden. “Marie-Ann was een erg open persoon, die positief in het leven stond. Ze zou babbelen met een hondje met een hoedje op. Ze kon niet met de auto rijden, maar trok er vaak op uit met haar fiets. Onderweg maakte ze vaak tijd om een babbeltje te slaan.” Het slachtoffer werkte in De Lochting, een biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. “Marie-Ann was een erg bezige bij. Hoewel ze erg open was stond ze niet graag op foto en ook voor sociale media had ze weinig interesse.” Jan B. is dan een pak geslotener. Hij was de voorbije jaren niet meer aan de slag en kreeg nog een uitkering van de ziekenbond.