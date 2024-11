Aloïs (90) geïnterneerd voor moord op 87-jarige echtgenote in Oostrozebeke

De raadkamer in Kortrijk heeft de internering van een 90-jarige man uit Oostrozebeke bevolen voor de moord op zijn 87-jarige echtgenote. Aloïs D. bracht Mariette C. in september 2021 met een hamer om het leven, maar zou ondertussen met dementie kampen.

De broer van Aloïs D. deed op 21 september 2021 boodschappen voor het echtpaar. Toen hij kort na de middag terugkeerde naar hun woning in Oostrozebeke, trof hij het lichaam van Mariette C. aan. Tijdens een hoogoplopende ruzie zou haar echtgenoot met een hamer op haar hoofd geslagen hebben. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Aloïs werd door de Kortrijkse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. In augustus 2022 besliste de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) om hem onder voorwaarden vrij te laten. De verdachte mocht in afwachting van een eventueel assisenproces in een woonzorgcentrum verblijven.

Tijdens het gerechtelijk onderzoek werd zoals gebruikelijk een gerechtspsychiater aangesteld. De deskundige maakte in maart 2022 al een verslag, maar kreeg in mei 2023 de opdracht om zijn bevindingen te actualiseren. Uit het nieuwe eindverslag van 1 februari 2024 is ondertussen gebleken dat D. aan een geestesstoornis lijdt die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast. Bovendien bestaat hierdoor het gevaar dat hij opnieuw feiten zou plegen.

Op basis van het verslag besliste de Kortrijkse raadkamer om de internering van de bejaarde man te bevelen. De KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij) zal nu moeten oordelen hoe die maatregel in de praktijk zal verlopen. In afwachting daarvan moet D. nog steeds een reeks voorwaarden naleven. Zo moet hij zich vanuit het woonzorgcentrum telefonisch laten begeleiden door een justitieassistent. D. mag zonder toestemming ook niet naar het buitenland reizen. Uiteraard mag hij ook geen nieuwe feiten plegen.