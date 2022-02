Gerecht houdt reconstructie in Oostrozebeke met dementerende Aloïs (87) die moord op zijn vrouw (87) bekende

Bijna een half jaar na de feiten is een reconstructie gehouden van het gezinsdrama in de Molstenstraat. Op 20 september 2021 vond Erik D. (78) het levenloze lichaam van zijn schoonzus Mariëtta C. (87). Haar echtgenoot Aloïs D. legde later bekentenissen af. De 87-jarige man ging zowel fysiek als mentaal sterk achteruit sinds de feiten.

Om 9.30 uur woensdagmorgen was de vrijstaande villa van het bejaarde koppel al volledig afgezet met hoge hekken. Aloïs D. werd overgebracht vanuit de gevangenis in Merksplas om de feiten van september nog eens over te doen voor de speurders. De man is slecht ter been en moest zich behelpen met een rollator.

Op 20 september vorig jaar liep een ruzie tussen het bejaarde koppel danig uit de hand. De man nam een hamer en sloeg zijn vrouw op het hoofd. Erik, de broer van de dader, was in de voormiddag nog langsgeweest. Het koppel had toen al ruzie, maar stuurde hem weg om boodschappen te doen. Rond 13 uur kwam Erik terug en toen was het kwaad al geschied. Op dat moment leefde Mariëtta nog maar ze overleed aan haar verwondingen.

Erik moest die dag herbeleven. “Ik moest aan de speurders tonen waar ik haar gevonden heb. Van mijn broer heb ik niet veel gezien, maar het viel me op hoeveel hij achteruitgegaan is. Hij hoort niet meer, is slecht ter been en begint te dementeren.”

Minder familie op bezoek

Aloïs werd een paar maanden geleden overgeplaatst van de gevangenis van Brugge naar die van Merksplas omdat die beter geschikt zou zijn voor zorgbehoevende gedetineerden. Het gevolg hiervan is dat de familie veel minder op bezoek gaat, ze zien de lange rit naar Merksplas niet zitten.

Zijn advocaat Antoine Van Eeckhout blijft dan ook strijden om de man uit de gevangenis te krijgen. “Die man zit daar niet op zijn plaats. Zowel fysiek als psychisch speelt het gevangeniswezen hem parten en dat begint sporen na te laten. Hij heeft in de mate van het mogelijke zijn medewerking verleend aan de reconstructie.”

“Hopelijk komt er nu snel schot in de zaak. Volgende maand moet hij terug voor de raadkamer verschijnen, dan zullen we opnieuw proberen om hem te laten overplaatsen naar een woonzorgcentrum.”

