Hof van assisen buigt zich over gruwelijke campingmoord in Middelkerke: blind geweld voor wat eten en zakgeld

Het hof van assisen buigt zich vanaf vrijdag over de zogenaamde campingmoord. Drie ingeweken Walen staan er terecht voor de moord op Mihaël Parrent, een 37-jarige man uit Middelkerke. Op camping Marva III doodden ze het slachtoffer in een orgie van geweld. Eén van hen ontkent.

Het proces start vrijdag met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Aanklager Serge Malefason zal 87 pagina’s lang het dossier uit de doeken doen. Voor wie zijn filmklassiekers kent: het verhaal is een mix van A Clockwork Orange van Stanley Kubrick, Reservoir Dogs van Quentin Tarantino en het iets recentere De Helaasheid der Dingen van Felix Van Groeningen.

Het gratuite, haast sadistische geweld uit de eerste twee films gaat er hand in hand met de onvoorstelbare marginaliteit uit de derde prent. Haast elke protagonist – zowel daders als slachtoffer – komt uit een gebroken gezin waar drankmisbruik, overspel, verslavingen en prostitutie dagelijkse kost zijn. Ontbeten wordt er met Kaiserpils, wijn drinkt men niet in een glas maar per krat en pammekes (kalmeringsmiddelen waarvan de merknaam eindigt op -pam, LK) moeten er doorheen de lamlendige dagen het troosteloze bestaan wat kunstmatige glans proberen geven. Dit alles in de afgeleefde setting van camping Marva III in Middelkerke, waar het zeker in december een uitdaging is om met een zorgelozejoie de vivre door het leven te huppelen.

Diefstal

Het is daar dat Mihaël Parrent, na een leven in jeugdinstellingen, afkickcentra, de Brugse gevangenis en de ene na de andere relatiebreuk, in december 2017 tijdelijk onderdak heeft gevonden in de caravan van Julien Butera. Die laatste – zowel zijn moeder als zijn grootmoeder zat voor het raam in de Brusselse Noordwijk – huurt er een caravan van de tot moslim bekeerde biseksueel Alain Deltrude en hoopt dat Mihaël via zijn uitkering mee de huur zal kunnen betalen.

Dat loopt eventjes anders. In plaats van bij te dragen in de kosten, betrapt Julien Butera het latere slachtoffer op diefstal. Wat zakgeld en eten uit de koelkast: het is genoeg om bij Butera de stoppen te doen doorslaan. Ook Alain Deltrude is ervan overtuigd dat Mihaël hem bestolen heeft, meer zelfs: Parrent zou hem ook een pedo genoemd hebben. Nadat ze zich allebei moed ingedronken hebben met huismerk Kaiser, besluiten ze verhaal te halen bij Mihaël Parrent. Ook Romuald Verburgh, die vlakbij in een appartementje woont, vergezelt hen.

Slachtoffer Mihaël Parrent werd op 6 december 2017 op barbaarse wijze vermoord in Middelkerke. (gf)

Wanneer de drie ingeweken Walen caravan 116 binnenkomen, ligt Mihaël Parrent nietsvermoedend te slapen in zijn groezelige slaapkamer. Hij wordt gewekt en krijgt een glas wijn in de handen geduwd. Wat er daarna gebeurt, is niet helemaal duidelijk omdat de drie beschuldigden elk een ander verhaal opdissen. Of dat door hun benevelde toestand komt of ingegeven is door schuldverschuiving zal moeten blijken.

In ieder geval loopt het niet goed af. Mihaël Parrent krijgt eerst slagen en stampen, vol in het gezicht. Er wordt een kookpot onder zijn slaap gehouden om het bloed in op te vangen. Dan worden er messen bijgehaald. Eerst een aardappelmesje, gevolgd door een vleesspies en uiteindelijk ook een gekarteld broodmes. Het slachtoffer wordt gekneveld met een telefoonkabel en in het gezicht gesneden. Wanneer hij veinst dat hij flauwvalt, maar plots weer rechtspringt in een wanhopige poging om te vluchten, ontaardt het geweld helemaal. Alain Deltrude grijpt hem met zijn linkerhand vast aan het haar en snijdt met zijn andere hand met het gekartelde mes – in een zagende beweging, verklaart Butera daar later over – het slachtoffer de keel over. Volgens Romuald Verburgh, die naar eigen zeggen door de andere twee opgesloten werd in een kamertje, roept hij daarbij allahu akbar, alsof hij een jihadist is die een doodsvonnis voltrekt.

Lijk in de koffer

Na de moord trekken Deltrude en Butera naar de nachtwinkel, om Kaiserpils. Verburgh belt in blinde paniek twee vrienden. Die zijn op dat moment op een kerstmarkt in Wallonië maar komen halsoverkop naar Middelkerke om het probleem op te lossen. Het lichaam van Mihaël Parrent is ondertussen met een kruiwagen naar een leegstaande caravan gesleept, waar Deltrude en Butera de schaamstreek probeerden in brand te steken met petroleum. Samen met zijn twee vrienden hijst Verburgh het lichaam in een auto en vertrekt.

Nog geen vijf minuten later worden ze door een alerte patrouille aan de kant gezet. De twee agenten merken het half onthoofde, bebloede, deels verbrande lijk meteen op in de koffer en arresteren iedereen. Ook Alain Deltrude en Julien Butera worden even later ingerekend. De twee vrienden van Romuald Verburgh, Kelly D. en Bruno C., zijn ondertussen veroordeeld door de correctionele rechtbank wegens lijkverberging. Ze kregen in een vlaag van mildheid van de rechtbank respectievelijk een werkstraf en een straf met uitstel.

Onschuldig

Of die mildheid ook door de twaalfkoppige jury zal kunnen opgebracht worden, zal de komende anderhalve week moeten blijken. Met zowel moord als lijkverberging zijn de kwalificaties voor de drie beschuldigden niet min. Alle drie riskeren ze een levenslange celstraf. Julien Butera en Alain Deltrude zitten sinds hun arrestatie in de gevangenis, Romuald Verburgh is al even vrij onder strenge voorwaarden. Hij betwist dat hij iets te maken heeft met de moord op zich omdat hij opgesloten zat in een belendende kamer en zelf gestoken werd toen hij tussenbeide probeerde te komen. Zijn advocaten Filip De Reuse en Christian Clement zullen de jury moeten uitleggen waarom Verburgh dan niet wegvluchtte door het raam, wat perfect mogelijk was, en waarom Verburgh dan hielp om het lichaam van Mihaël Parrent te helpen proberen verdwijnen.

De campingmoord • Beschuldigden: Julien Butera (33), Alain Deltrude (48) en Romuald Verburgh (35). • Slachtoffer: Mihaël Parrent (37) uit Middelkerke. • Kwalificatie: Moord en lijkverberging op 6 december 2017 in Middelkerke. Slachtoffer Mihaël Parrent werd in een caravan op een camping geslagen, gestoken, vastgebonden en post-mortem verbrand. Zijn lijk werd ontdekt in een auto bij een toevallige politiecontrole. • Advocaten: Pieterjan Dens en Bram Casier voor de burgerlijke partijen, Filip De Reuse en Christian Clement voor Romuald Verburgh, Eddy Cochez en Kristof Lauwers voor Julien Butera en Anthony Mallego voor Alain Deltrude. • Aanklager: Serge Malefason. • Voorzitter: Bart Meganck. (LK)

Volg het proces op KW.be/assisen