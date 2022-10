Campingmoord: 27, 27 en 23 jaar opsluiting voor beschuldigden

Het West-Vlaamse hof van assisen heeft Alain Deltrude (48), Julien Butera (33) en Romuald Verburgh (35) respectievelijk tot 27, 27 en 23 jaar opsluiting veroordeeld voor de moord op Mihael Parrent (37). De Oostendenaar werd op 6 december 2017 op een camping in Middelkerke de keel overgesneden door Deltrude. Het OM had levenslange opsluiting gevorderd voor Deltrude en Butera.

Mihael Parrent verbleef sinds een week in de caravan van Julien Butera op camping Marva III in Middelkerke. Butera en Deltrude verweten het slachtoffer dat hij in die periode eten en medicatie van hen zou gestolen hebben. Naar eigen zeggen, werd Butera nog kwader toen Parrent op 6 december zalm en bier gemorst bleek te hebben. Het slachtoffer kreeg daarom van Butera onmiddellijk enkele slagen in het gezicht.

Vervolgens kreeg de Oostendenaar zowel van Butera als van Deltrude rake klappen te verwerken, onder andere met een kookpot en een pan. Volgens hen deelde ook Romuald Verburgh twee slagen en een trap uit, maar dat wordt door Verburgh met klem ontkend. Butera stak met een vleesspies in de schouder van Parrent, terwijl Deltrude zijn gezicht bewerkte met een mes. Uiteindelijk sneed Deltrude het slachtoffer met een broodmes de keel over.

Na de feiten verplaatsten Butera en Deltrude het lichaam met een kruiwagen naar een leegstaande caravan. Daar probeerden ze hem ter hoogte van de schaamstreek in brand te steken. Later die avond trommelde Verburgh een bevriende rechtenstudente op om ‘een probleem op te lossen’. Kelly D. en haar toenmalige vriend Bruno C. zakten die nacht vanuit de streek van Namen nog af naar Middelkerke. Het verminkte lichaam werd in de koffer van haar Seat Ibiza gelegd, maar ter hoogte van Slijpebrug liep het drietal al tegen de lamp. Deltrude en Butera werden even later op de camping opgepakt.