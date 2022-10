Campingmoord: Verdediging vraagt mildere straffen

De advocaten van Alain Deltrude (48) en (33) hebben op het assisenproces over de campingmoord gevraagd om mildere straffen uit te spreken. Openbaar aanklager Serge Malefason vorderde eerder immers levenslange opsluiting voor de beschuldigden.

“Ik vind dat een beetje kort door de bocht, eigenlijk zelfs platte kak”, reageerde meester Anthony Mallego op die vordering. De verdediging van Alain Deltrude benadrukte ook dat hij niet mag afgerekend worden op zijn schijnbaar emotieloze houding. “Hij is wie hij is. Hij kan geen emoties uiten, maar wie zegt dat hij vanbinnen geen emoties heeft?” Daarbij werd opgemerkt dat Deltrude vrij snel bekentenissen aflegde over de feiten. “Hij heeft het allemaal genoemd, er is geen reden om die man te gaan overstraffen. Wat kunnen we nog meer doen dan schuldig pleiten? Ik verwacht geen bloemen, maar wel een tikkeltje menselijkheid.”

De advocaat van de beschuldigde wierp ook de beperkte intelligentie en de goede inborst van Deltrude op als verzachtende omstandigheden. “Het leven is meer dan een dag, hoe verschrikkelijk die paar uur ook was.” De meeste getuigen verklaarden ook dat Deltrude nooit agressief, maar wel altijd behulpzaam was. “Moest het zo’n ‘voyou’ geweest zijn op die camping, zou Raphaël hem niet af en toe een centje sturen.”

Werkattitude

Vervolgens haalde meester Mallego ook de werkattitude van zijn cliënt aan. “Het was vaak in het zwart, maar het is geen luierik. In de gevangenis werkt hij ook al heel lang in de keuken en heeft hij een vertrouwensfunctie.” Ten slotte werden zijn moeilijk leven en zijn vlekkeloos parcours in de gevangenis nog opgeworpen als verzachtende omstandigheden. Meester Mallego stelde daarom 25 jaar cel voor. “Wees maar gerust dat die man nog een tijdje gaat zitten en nog lang onder controle gaat staan. En terecht ook, gelet op de gruwel van de feiten.”

De raadsman van Julien Butera stak de draak met de vordering van de procureur-generaal, die verwees naar het strafblad van de beschuldigde. “Zwaaien met strafregisters is een algemene hobby van procureurs. Men heeft in feite willen zeggen dat het een rotzak is. Maar dit is geen zwaar strafregister wanneer het komt op geweldsdelicten”, aldus meester Eddy Cochez. Butera liep vooral veroordelingen op voor diefstallen, maar ook voor een overval op de Markt van Middelkerke. “Ik dacht dat het niet waar was toen hij me voor deze zaak belde vanuit de gevangenis. Ik dacht dat hij overdreef, dat hij weer zat was. Moord verwacht je niet van een kruimeldief.”

Moeilijke jeugd

Tijdens het pleidooi kwam ook de moeilijke jeugd van Butera uitgebreid aan bod. De beschuldigde was amper 17 jaar oud toen zijn moeder na twee jaar afzien overleed aan kanker. In die periode kreeg Butera enkel nog wat steun van zijn stiefvader. “Er is niemand die hem geholpen heeft. Waar was iedereen? De overheid wist dat nochtans. Je bent geen slechte kaartspeler als je altijd hele slechte kaarten krijgt. Je kunt geen Formule 1-wedstrijd winnen met een fiets.” Zijn biologische vader, zelf tot 25 jaar opsluiting veroordeeld voor moord, daagde tijdens het proces niet op voor zijn getuigenis. Achteraf bleek dat hij in 2020 al overleed. “Het was werkelijk verschrikkelijk verwoestend nieuws dat we hem toen moesten brengen.”

Volgens meester Cochez kan zijn cliënt dus niet verweten worden dat hij op het slechte pad belandde. “Wie, wat, hoe, waar zouden wij zijn indien we zouden hebben meegemaakt wat hij heeft meegemaakt tussen zijn 15 en zijn 18 jaar? Zou ik hier staan als advocaat?” In die moeilijke jeugd ziet de verdediging dan ook zonder enige twijfel een verzachtende omstandigheid. In dat kader werden ook zijn medewerking aan het onderzoek en zijn vrij goed gedrag in de gevangenis aangehaald.

Lang onderzoek

De verdediging pleitte ook dat het onderzoek te lang heeft aangesleept. Het tactisch onderzoek was in juli 2019 nochtans klaar, maar daarna was het nog tot september 2020 wachten op de bevindingen van de gerechtspsychiaters. “Dat is lang, om 15 pagina’s te schrijven. Gelukkig kan ik rapper schrijven of ik was al lang failliet.” Na de verwijzing duurde het nog eens een jaar en drie maanden vooraleer het assisenproces van start kon gaan. “Met verzachtende omstandigheden mag u rekening houden, met de overschrijding van de redelijke termijn moét u rekening houden. U voelt meteen dat vijf jaar te lang is. De zaak van de aanslagen in Zaventem en Brussel is veel complexer en is maar zes jaar geleden.”

Ten slotte stelde meester Cochez dat Julien Butera niet strenger gestraft mag worden dan de andere beschuldigden. Daarnaast werd gevraagd om geen terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank op te leggen. Volgens zijn raadsman zal Butera door zijn gebrek aan vangnet immers sowieso zijn volledige straf moeten uitzitten.

Dadelijk komen de advocaten van Romuald Verburgh nog aan het woord. Voor Verburgh werd 22 jaar opsluiting gevorderd.