Campingmoord Middelkerke: Verdediging vraagt om zaak met open geest te benaderen

Op het assisenproces over de campingmoord hebben de advocaten van beschuldigden kort de jury toegesproken. De verdediging vroeg vooral om ondanks de gruwel alles met een open geest te bekijken. Daarbij merkten de advocaten van Julien Butera (33) en Romuald Verburgh (35) op dat de juryleden ook de rol van de verschillende beschuldigden zullen moeten bepalen.

Alain Deltrude (48) bekende tijdens het onderzoek dat hij Mihael Parrent (37) met een broodmes de keel oversneed. “Die man beseft dat het zeer gruwelijk is wat er gebeurd is”, stelde zijn advocaat Anthony Mallego. “Wij gaan dat niet uit de weg, ook niet dat hij daar een verpletterende verantwoordelijkheid heeft.” De verdediging vroeg aan de juryleden wel om de zaak kritisch en met een open geest te volgen. Daarbij suggereerde meester Mallego dat er mogelijk zal betwist worden dat Deltrude zich op 6 december 2017 schuldig maakte aan moord. “We vragen om een correct etiket op de feiten te plakken, maar we weten dat we hier niet straffeloos buitenkomen.”

De verdediging van Julien Butera benadrukte dat het belangrijk is om de essentie van het dossier van de bijzaken te onderscheiden. “Dan wordt die zaak uiteindelijk nog relatief gemakkelijk. Zo ingewikkeld is het nu ook allemaal niet”, aldus meester Eddy Cochez, die samen met meester Kristof Lauwens optreedt voor Butera. De advocaat liet doorschemeren dat zijn cliënt volgens hem slechts een kleinere rol speelde in de caravan op camping Marva III in Middelkerke. “Wij hopen die rol te zien terugkomen in uw vonnis en meer bepaald wanneer het over de straf gaat.”

Ook voor meester Filip De Reuse en meester Christian Clement kan van ‘samen uit samen thuis’ absoluut geen sprake zijn. “Dan bent u geen goeie rechter, als ik dat mag zeggen”, aldus meester De Reuse. “We vragen om van elke beklaagde apart te kijken wie wat gedaan heeft en wie wat niet gedaan heeft.” De verdediging van Romuald Verburgh zal in principe de vrijspraak vragen voor de moord, maar hun cliënt staat ook terecht voor lijkverberging. “Het klopt niet dat wij over de ganse lijn de vrijspraak vragen. Zoek die nuance. Kijk, luister en hou uw geest open.”

De ouders en een broer van het slachtoffer worden tijdens het assisenproces bijgestaan door meester Pieterjan Dens. “Wij hopen dat de waarheid hier tijdens het debat aan het licht komt”, aldus meester Dens. Ook de ex-partner van Mihael Parrent en hun elfjarige dochter stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “Het lijkt mij zeer duidelijk dat hier effectief sprake is van moord in hoofde van alle drie”, stelde hun advocaat Bram Casier.

Vanaf 14.15 uur zal voorzitter Bart Meganck de beschuldigden verhoren.

