Verdachte (34) steekpartij vlakbij Kursaal Oostende blijft maand langer in de cel

De verdachte (34) van een dodelijke steekpartij in Oostende blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend. De 30-jarige chauffeur mocht een maand eerder de cel al verlaten onder voorwaarden, toen bleek dat de man niets afwist van de feiten. Het slachtoffer (25) laat een zoontje van zeven jaar na.

Een 25-jarige man zocht nog hulp in een nachtwinkel in de buurt, maar tevergeefs. Na een messteek in de buik na een incident in het centrum van Oostende bezweek de twintiger in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen. Op 17 december ging het grondig mis in het stadscentrum toen het slachtoffer en een 34-jarige man van Tsjetsjeense origine elkaars pad kruisten. R.A. bekende vlak na de feiten dat hij een messteek gaf, maar ook effectief iemand doden erdoor was nooit zijn bedoeling. Waarom de twee het aan de stok kregen met elkaar blijft een maand na de feiten onduidelijk.

Raadkamer

Naast de 34-jarige R.A. vloog ook een 30-jarige kompaan, die als chauffeur dienst deed, achter de tralies. De chauffeur mocht uiteindelijk vlak voor kerst de cel verlaten onder voorwaarden, nadat bleek dat de man niets van de feiten afwist. Beide dertigers hadden elkaar eerder die avond toevallig ontmoet, waarna de chauffeur een lift aanbod om cash geld te halen, niet wetende wat er zou gebeuren. Het was tijdens die pitstop dat R.A. en het slachtoffer, een papa van een 7-jarig zoontje, in de clinch kwamen met elkaar. Ook toen de twee mannen Oostende inruilden voor Gent wist de chauffeur niets van de feiten.

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de aanhouding van R.A. met een maand te verlengen.