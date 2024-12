Dertiger aangehouden voor fatale steekpartij in Oostende

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 34-jarige Tsjetsjeense Oostendenaar aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt zijn raadsman. De verdachte bekende dat hij dinsdagavond in Oostende een fatale messteek uitdeelde.

Het slachtoffer werd dinsdag rond 21 uur in de buik gestoken in de omgeving van de Van Iseghemlaan, vlak bij het casino van Oostende. Volgens de eerste vaststellingen stapte de 25-jarige man nog naar een nachtwinkel aan de overkant van de straat. Hij vroeg om de hulpdiensten te bellen. De twintiger werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar in de loop van die nacht aan zijn verwondingen bezweken.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde het labo ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren. Daarnaast werd een wetsdokter aangesteld en een onderzoeksrechter gevorderd. In eerste instantie konden geen verdachten ingerekend worden.

Niet de bedoeling

Woensdagochtend werd een 30-jarige Oostendenaar opgepakt door de politie. De verdachte zou de eigenlijke dader naar de plaats van de feiten gevoerd hebben. Naar eigen zeggen wist hij echter niet wat zijn 34-jarige kennis van plan was. Volgens het parket vluchtten ze na de steekpartij wel samen weg met de wagen. Uiteindelijk kon de Tsjetsjeense Oostendenaar woensdag in de late namiddag in Gent gearresteerd worden.

Na verhoor werd de 30-jarige verdachte donderdagochtend voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord. Vrijdagnamiddag werd ook de 34-jarige verdachte voor moord aangehouden door de onderzoeksrechter. De Oostendenaar van Tsjetsjeense origine gaf toe dat hij de fatale messteek toebracht, maar ontkent dat hij de bedoeling had om het slachtoffer van het leven te beroven. R.A. zou zelf geschrokken zijn toen hij het overlijden via de media vernam. De precieze aanleiding voor de fatale steekpartij is voorlopig nog onduidelijk.

De Brugse raadkamer zal dinsdagochtend oordelen of de verdachten al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.