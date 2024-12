Twintiger overleden na steekpartij in Oostende: “Onderzoek loopt volop”

Een 25-jarige jongeman is om het leven gekomen bij een steekpartij in het centrum van Oostende. Het incident gebeurde dinsdagavond ter hoogte van het Kursaal. Over de omstandigheden is voorlopig nog niets bekend.

Kort na 21 uur kregen enkele mannen het volgens enkele getuigen aan de stok met elkaar ter hoogte van het Andromeda hotel, pal naast het Kursaal. Een van hen zou daarbij een mes getrokken hebben en ermee hebben uitgehaald ter hoogte van een kledingzaak vlakbij. Een 25-jarige jongeman uit Oostende werd daarbij geraakt in de buik, dat werd bevestigd door het parket. Het slachtoffer zou nog naar de overkant gelopen zijn, richting een nachtwinkel in de Van Iseghemlaan, maar zou daar dan neergevallen zijn.

© JRO

De politie was snel ter plaatse en sloot de hele buurt af. Van de daders was op dat moment al geen spoor meer. De neergestoken man werd nog met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen.

Onderzoek

Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie kwam ter plaatse om een sporenonderzoek te verrichten. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid naar de omstandigheden waarin de man werd neergestoken. Ook wat de dader(s) betreft is er geen duidelijkheid of er al mensen werden opgepakt. Rond 1 uur werd de plaats van de steekpartij terug vrijgegeven. “Er werd een wetsdokter aangesteld en ook een onderzoeksrechter werd gevorderd”, zegt het parket. “Het onderzoek loopt volop.”

© JRO

Kort nadat het nieuws bekend raakte dat de jongeman neergestoken zou zijn, ontstond tumult aan het ziekenhuis waar het slachtoffer heen werd gebracht. “Het klopt dat vrienden en familie van het slachtoffer zich verzameld hadden aan het ziekenhuis waar het slachtoffer heen werd gebracht”, bevestigt woordvoerder van het parket Griet De Prest. “De arts is dan naar buiten gekomen om hen het slechte nieuws te melden. Daarop ging de familie een laatste groet brengen en werd slachtofferbejegening ingeschakeld om de nabestaanden bij te staan.”