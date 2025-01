Vrienden en collega’s houden wake op plaats waar Srecko vermoord werd: “Hij timmerde hard aan de weg terug”

Vrienden en collega’s van de 25-jarige Srecko kwamen dinsdagavond samen om hem te herdenken. De jongeman werd exact drie weken geleden neergestoken ter hoogte van het Kursaal in Oostende en overleed later aan zijn verwondingen. “Srecko werkte hard om zijn leven weer op de rails te krijgen”, zegt zijn werkgever Sven Jacobson.

Op dinsdag 17 december kreeg Srecko een fatale messteek in de buik. Hij strompelde nog naar de nachtwinkel op zoek naar hulp, maar zeeg daar neer. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Vrienden en collega’s legden de voorbije dagen bloemen neer op de plaats waar het drama gebeurde. Dinsdagavond hielden ze een wake. Zo’n vijftig mensen kwamen op de oproep af, waaronder ook zijn werkgever. Srecko was sinds een drietal maanden aan de slag als ramenwasser bij schoonmaakbedrijf Venus in Oostende.

“Zijn ouders werken er al tien jaar”, duidt Sven Jacobson. “Het zijn harde werkers en ze vroegen me om ook hun zoon een kans te geven. Dat heb ik gedaan. Srecko werkte hard. Hij was in het verleden soms eens het spoor kwijtgeraakt, maar timmerde hard aan de weg terug. Ik geloof oprecht dat hij er alles aan deed om voor een betere toekomst voor zijn gezin en voor zichzelf te zorgen.”

De moord op Srecko sloeg bij het bedrijf dan ook in als een bom. “Ik had de dag voor de moord zijn vriendin pas een vast contract gegeven”, gaat Sven verder. “Srecko had de juiste begeleiding en structuur gevonden binnen ons bedrijf. Hij verdiende de kans om verder te groeien, maar hij heeft die kans nooit gekregen. Srecko was elke dag stipt aanwezig en was gemotiveerd. En ja, hij kreeg met verschillende uitdagingen te kampen in zijn leven, maar daarom verdient iemand niet om op die manier te sterven. Het was bewonderenswaardig om te zien hoe hij zich inzette om zijn leven een nieuwe wending te geven.”

Srecko had een zoontje van 7 jaar waar hij erg beschermend over was. “Het is een hechte familie, een familie die nu gebroken is. Dat voelen we ook bij ons in de firma. Ook de collega’s van Srecko, los van zijn familie die bij ons werkt, zijn kapot van verdriet. In de korte periode dat hij bij ons aan het werk was, had hij zich onmisbaar gemaakt. Hij was de vriend van iedereen. Hij zal ongetwijfeld gemist worden”, besluit zijn werkgever.