Schokkend: jongeren lokken 14-jarige Roeselarenaar mee naar trappenhal station om hem in elkaar te slaan

Er zijn schokkende beelden opgedoken van een vechtpartij ín het stationsgebouw van Roeselare. De 14-jarige A.U. werd door een groep jongeren naar de trappenhal gelokt om er te ‘praten’, maar kreeg er enkele rake klappen te verwerken. “Ik ben bang om opnieuw naar school te gaan”, getuigt hij.

Opgelet: deze video bevat schokkende beelden.

De feiten speelden zich afgelopen zondagnamiddag omstreeks 14 uur aan en ín het stationsgebouw van Roeselare af. A.U. (14) was er aan het voetballen aan de sportkooi onder de treinsporen toen hij plots door een groep van zo’n 15 jongens en meisjes aangesproken werd.

“Ik was op school eerder al bedreigd door een jongen waar ik tot voor kort een goeie band mee had”, zegt de van kerel met Roemeense roots, die aan VISO de richting Verzorging-Voeding/Haarzorg volgt.

Hele lichaam doet pijn

“Zondag kreeg ik te horen dat als ik met hem een probleem had, ik met die hele groep een probleem had. Ze wilden evenwel praten en vroegen me om mee te gaan naar de trappenhal van het station. Een verdacht voorstel, maar ik besloot om toch even te luisteren naar wat ze te zeggen hadden. Ik wou dat ik dat niet gedaan had…”

Slachtoffer A.U.: “Mentaal is dit erg zwaar om dragen.” © PVH

Eenmaal in de trappenhal kwamen de echte bedoelingen van de groep boven. A.U. kreeg heel wat rake klappen op zijn hoofd en lichaam. “Bleek dat die trappenhal zowat de enige plek van de hele stationsbuurt en -gebouw is waar geen camerabewaking is. Zo konden ze ongestoord hun gang gaan. Ik wist niet wat me overkwam.”

Ik hoop dat er stappen ondernomen worden. Wat als dit verhaal zich herhaalt en mijn zoon ernstiger gewond raakt?

De jongeman kon uiteindelijk naar huis snellen. “Ik woon met mijn ouders in de Ardooisesteenweg, pal achter het station”, klinkt het. “Mijn hele lijf doet nog altijd pijn. Blauwe plekken, pijnlijke ribben… Deze namiddag (maandag 25 april, red.) gaan we nog naar de dokter voor een volledige check-up. En mijn papa gaat ook nog klacht neerleggen bij de politie.”

Bang om weer naar school te gaan

A.U.’s vader stapte maandagochtend met de beelden naar de school van zijn zoon. “Dit probleem is duidelijk daar ontstaan”, zegt hij. “De directeur was onder de indruk van de video’s en zei dat ze de zaak zullen onderzoeken. Ik hoop echt dat er stappen ondernomen worden.”

“Wat als dit verhaal zich straks gewoon herhaalt en mijn zoon ernstiger gewond raakt? We hebben ondertussen een advocaat onder de arm genomen, want dit gaat over de gezondheid en veiligheid van onze zoon.”

A.U. knikt. “Ik ben doodsbang om opnieuw naar school te gaan. Of naar de stationsbuurt. Ik kreeg misschien fysiek veel te verduren, maar ook mentaal is het niet te onderschatten.”

De politiezone Riho neemt de zaak erg serieus. “We zullen dit zo snel mogelijk onderzoeken”, zegt commissaris Carl Vyncke. “We willen wel benadrukken dat dit een geïsoleerd geval is. Het is allesbehalve zo dat we aan de stationsbuurt met een dergelijke plaag te kampen hebben. Maar elk feit is er één te veel, laat dat duidelijk zijn.”

VISO volgt zaak op

VISO-directeur eerste graad Patrick Soenen is ondertussen ook op de hoogte van de feiten. “Dit is niet bij ons op school gebeurd, maar uiteraard zijn we met onze leerling begaan”, stelt hij.

“Ik heb de vader al gesproken en we zullen dit met het directieteam van naderbij bekijken. Als blijkt dat er leerlingen van onze school klappen hebben uitgedeeld, zullen we uiteraard actie ondernemen.”

Patrick Soenen benadrukt dat de jongeman geen schrik moet hebben om opnieuw naar school te komen. “Indien nodig, kunnen we gepaste begeleiding voorzien. Ik kijk wel op van de beelden, want bij ons op school kregen we nog geen enkel signaal dat er problemen zouden zijn.”