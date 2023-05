Man (41) die bakkerij in Koksijde overviel krijgt milde straf, maar mag van rechter niet meer naar bakkerij gaan

Een 41-jarige Brusselaar die in Koksijde verblijft, heeft een milde straf gekregen voor de overval op bakkerij Diemas in Koksijde, drie maanden geleden. J.A. kreeg 25 maanden cel, waarvan slechts vijf effectief. Hij moet zich wel aan voorwaarden houden. Eén daarvan is opvallend: “Je krijgt een contactverbod met de bakkerin en je mag niet meer in de buurt van de bakkerij zelf komen”, sprak de rechter. J.A. woont om de hoek en moet dus op zoek naar een andere bakkerij.

De feiten dateren van woensdagmiddag 15 februari. De 41-jarige J.A. uit Etterbeek moest zich in snelrecht verantwoorden en zat sinds de feiten in de gevangenis. De man woont officieel nog in het Brusselse, maar verblijft al geruime tijd bij zijn vriendin in Koksijde. Zij woont zelfs om de hoek van bakkerij Diemas op de Koninklijke Baan in Koksijde.

Overmeesterd

Kort na de middag stapte de man zelf naar de bakkerij, waar hij buiten wat stond te wachten. Toen hij zag dat bakkerin Wendy Beun (45) even naar buiten ging, glipte hij mee naar binnen. Hij trok een pet over zijn hoofd, droeg een mondmasker en stapte met een getrokken aardappelmesje op de bakkerin af. Daarop eiste hij al schreeuwend de kassa. Wendy bleef echter erg kalm: “Neen, dat geef ik niet. Ga werken voor je geld”, zei ze kalm. Twee klanten zagen alles gebeuren en barricadeerden de deur. Wat volgde was bijzonder vreemd. J.A. begon onmiddellijk te jammeren, zette zich neer in een hoek van de bakkerij en smeekte hem te laten gaan. De politie kon hem enkele minuten later zonder problemen overmeesteren.

Verbod om naar bakker te gaan

Al 2,5 maanden na de feiten kent de man zijn straf. De rechter legde hem 25 maanden cel op, waarvan er slechts vijf effectief zijn. De rest werd gegeven met uitstel waardoor de man zich 5 jaar aan voorwaarden moet houden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Daarnaast kreeg de man ook nog bijzondere voorwaarden. “Je krijgt een contactverbod met de bakkerin zelf”, sprak de rechter. “Ontmoet je haar op straat, dan moet je haar ontwijken of een andere weg kiezen. Daarnaast krijg je ook een verbod om nog in de buurt van bakkerij Diemas te komen.”

“Stomme fout”

Dat betekent dat de man op zoek moet naar een andere plaats om zijn brood te kopen, want hij is zélf klant bij Diemas. “Hij verblijft al lange tijd bij zijn vriendin om de hoek”, sprak advocaat Mathieu Langerock namens J.A. “Hij ging zelf al meermaals langs bij de bakkerij. Zijn vriendin doet dat nog steeds en die vriendelijke bakkerin vraagt haar zelfs hoe het met J.A. gaat in de gevangenis. Kijk, hij heeft daar een erg stomme fout gemaakt en wil zijn excuses aanbieden.” De bakkerin was geen burgerlijke partij. (JH)