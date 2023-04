Man riskeert straf voor overval op bakkerij in Koksijde waar hij zelf klant is: “Bakkerin vraagt nog hoe het is in gevangenis”

Een 41-jarige Brusselaar riskeert 18 maanden cel voor een poging tot gewapende overval op bakkerij Diemas in Koksijde, twee maanden geleden. Opvallend: J.A. is zélf klant bij de bakkerij en woont bij zijn vriendin om de hoek. “De bakkerin vraagt haar zelfs regelmatig hoe het met hem gaat in de gevangenis”, zegt de advocaat van J.A.

De feiten dateren van woensdagmiddag 15 februari, maar nu al moet de 41-jarige J.A. uit Etterbeek zich voor de feiten verantwoorden. De man woont officieel nog in het Brusselse, maar verblijft al geruime tijd bij zijn vriendin in Koksijde. Zij woont zelfs om de hoek van bakkerij Diemas op de Koninklijke Baan in Koksijde. Ze had evenwel geen enkele weet wat haar partner die dag rond 13.30 uur van plan was.

Eerst mes, dan jammeren

“Het bleek dat hij eerst buiten stond te wachten tot de bakkerin even naar buiten ging en dan mee binnenglipte”, sprak de procureur. “Binnen trok hij zijn pet over zijn hoofd, droeg hij een mondmasker en stapte hij met een aardappelmesje recht op de verkoopster af. Hij eiste meteen de kassa, maar ondanks haar angst reageerde de verkoopster erg koelbloedig. Ze belde de politie waarop J.A. begon te jammeren en smeken om hem te laten gaan. “Ik zal in de problemen komen”, zei hij. “Uiteraard is dat zo want ik vraag 18 maanden effectief. De man werd eerder al veroordeeld voor een diefstal met geweld.”

De heldhaftige bakkerin Wendy Beun (45) besloot zich geen burgerlijke partij te stellen. “Hij schreeuwde dat hij de kassa had, maar ik reageerde dat hij maar moest werken voor zijn geld. Daarna begon hij te smeken. Intussen hadden twee klanten de deur gebarricadeerd en was de politie snel ter plaatse.”

“Hoe gaat het in gevangenis?”

Nu blijkt dat J.A. eigenlijk vlakbij bakkerij Diemas woont en er zélf klant is. “Hij verblijft al lange tijd bij zijn vriendin om de hoek”, sprak advocaat Mathieu Langerock namens J.A. “Hij ging zelf al meermaals langs bij de bakkerij. Zijn vriendin doet dat nog steeds en die vriendelijke bakkerin vraagt haar zelfs hoe het met J.A. gaat in de gevangenis. Kijk, hij heeft daar een erg stomme fout gemaakt. Hij was onder invloed, reageerde niet normaal en vond dat hij dringend geld nodig had om naar Brussel te reizen om drugs te kopen. Die man heeft nood aan een residentiële begeleiding en dus vragen we een straf met uitstel.”

J.A. van zijn kant vond het jammer dat de bakkerin niet zelf aanwezig was om zijn excuses te kunnen aanbieden. Vonnis op 2 mei. (JH)