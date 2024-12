Celstraf voor wegpiraat die in Oostende koppel klemreed en op motorkap sprong: “Slachtoffers liepen trauma op”

Een 34-jarige Middelkerkenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor zware verkeersagressie. Aanvankelijk werd een vijftiger uit Gistel veroordeeld voor de feiten, tot die een collega van zijn zoon als de echte dader aanwees.

Op 31 mei 2022 stond een koppel uit Bredene in zijn wagen te wachten voor een ophaalbrug in Oostende. Op het moment dat ze terug wilden vertrekken werd hun Chevrolet Matiz bruusk gecoupeerd door een witte Jaguar die aan hoge snelheid reed. De bestuurder van de Chevrolet claxonneerde en deed met zijn wijsvinger op de slaap teken dat hij zot was.

De bestuurder van de Jaguar zette prompt de achtervolging in en reed zijn slachtoffers klem op een industrieterrein. Hij stapte uit zijn wagen en maande de slachtoffers aan hetzelfde te doen. Toen hij merkte dat zij bleven zitten en de politie belden, sprong hij op de motorkap van hun wagen en sloeg een deuk in het koetswerk. “Hij bezorgde de slachtoffers een zwaar trauma”, aldus de procureur.

Onderzoek leidde de speurders aanvankelijk naar J.V., die de Jaguar van een vriendin zou geleend hebben. De Gistelnaar kwam niet opdagen voor zijn verhoor en stuurde ook zijn kat naar zijn proces. Op 9 november vorig jaar kreeg hij bij verstek twaalf maanden effectieve celstraf.

Maar V. tekende verzet aan tegen zijn veroordeling en ontkende op het nieuwe proces dat hij de dader was. De slachtoffers herkenden hem ook helemaal niet. De vijftiger legde uit dat Gregory C. (34), een collega van zijn zoon, hem gevraagd had om hem in te dekken omdat hij door een rijverbod niet mocht sturen. V. werd uiteindelijk vrijgesproken.

In zijn verhoor beweerde C. dat het slachtoffer als eerste agressief was. Maar voor zijn proces op 7 november kwam de Middelkerkenaar niet opdagen. De man liep eerder al achttien veroordelingen op voor geweld en verkeersinbreuken. “Dit was ronduit hufterig gedrag”, besloot de procureur. (AFr)