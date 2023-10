Wegpiraat rijdt in Oostende koppel klem en springt op motorkap: “Slachtoffers liepen trauma op”

Een 52-jarige Gistelnaar riskeert voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf voor zware verkeersagressie. J.V. reed de wagen van een koppel klem, sprong op de motorkap en stampte een deuk in het koetswerk. “Het typeert hem dat hij hier vandaag niet is”, sneerde de procureur.

Op 31 mei 2022 stonden de slachtoffers in hun wagen te wachten voor een ophaalbrug in Oostende. Op het moment dat ze terug wilden vertrekken, werd hun Chevrolet Matiz bruusk gecoupeerd door een witte Jaguar die aan hoge snelheid reed. De bestuurder van de Chevrolet claxonneerde en deed met zijn wijsvinger op de slaap teken dat hij zot was. Dat had hij beter niet gedaan want J.V. zette prompt de achtervolging in.

Klemgereden

De beklaagde reed zijn slachtoffers uiteindelijk klem op een industrieterrein. V. stapte uit zijn wagen en maanden de slachtoffers aan hetzelfde te doen. “Gelukkig bleven ze zitten en verwittigden ze de politie”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele. “De beklaagde sprong intussen op de motorkap van hun wagen en stampte ook nog een deuk in het koetswerk. Hij bezorgde de slachtoffers een zwaar trauma.”

Kat gestuurd

Dankzij een getuige en gegevens van een ANPR-camera kon dader snel worden geïdentificeerd. De Jaguar bleek door een vriend aan hem uitgeleend. “De beklaagde kwam niet opdagen voor zijn verhoor en het typeert hem dat hij hier ook vandaag niet is”, sneerde de procureur. “Hij heeft een zwaar strafblad met veroordelingen voor heling, diefstal, drugs en een hele resem verkeersinbreuken.”

Het koppel stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vragen elk 500 euro morele schadevergoeding. De uitspraak volgt op 9 november. (AFr)