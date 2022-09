Al liefst 17 aangiften van exhibitionisme op de Stroroute in Moorslede

Op de provinciale Stroroute zijn er de afgelopen drie jaar al meer liefst 17 aangiften van exhibitionisme geweest. Daders sloegen toe in Moorslede, Zonnebeke en Roeselare. De feiten vonden telkens plaats op klaarlichte dag en meestal op dinsdag, donderdag of vrijdag. Burgemeester Ward Vergote (Visie) maakte dat donderdagavond bekend tijdens de gemeenteraad in Moorslede.

De Stroroute is een fiets- en wandelverbinding tussen Zonnebeke, Moorslede en Roeselare. Naar aanleiding van de recente feiten waarbij begin september op de tweede schooldag een 15-jarig meisje uit Wevelgem op haar step aan het Vierkavenbos werd aangevallen, voegde Gert-Jan Hovaere (N-VA) een punt aan de dagorde van de gemeenteraad toe. De burgemeester begon met een overzicht van alle aangiften. “Ik heb dat gevraagd aan de politie en een week geleden kreeg ik een overzicht”, zegt Ward Vergote.

Meestal in voormiddag

“Het gaat om 17 aangiften bij de politie. Dat er zoveel zijn, daar ben ik ook van geschrokken. Geen enkel feit vond plaats in het donker. Meestal zijn de slachtoffers op weg naar school of hun werk of komen ze van daar terug. De meeste gevallen gebeurden in de voormiddag en de daders slaan op verschillende plaatsen toe.”