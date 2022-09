Twee naakte mannen grijpen en betasten meisje (15) op de Stroroute bij Moorslede

Het schooljaar is pas begonnen en opnieuw werd een meisje het slachtoffer van exhibitionisme op de Stroroute bij Moorslede. Langs de beruchte fiets- en wandelverbinding dook de voorbije jaren al te vaak een exhibitionist op, maar dit keer gaat het om twee naakte mannen, die het meisje zelfs vastgrepen en handtastelijk werden. Er loopt een onderzoek.

Een meisje van vijftien jaar vertrok vrijdagochtend rond 8.00 uur met de elektrische step naar school op de Stroroute, een toeristische fiets- en wandelverbinding tussen Roeselare, Moorslede en Zonnebeke. In Moorslede werd het meisje verrast door twee mannen, die ter hoogte van het Vierkavenbos tevoorschijn kwamen uit het struikgewas.

De ene had een ontbloot bovenlijf, de andere was volledig naakt. Ze trokken het meisje van de step en begonnen haar borsten te betasten. Het meisje kon uiteindelijk ontkomen, verwittigde haar vriend en diende klacht in bij politiezone Arro Ieper.

Niet de eerste keer

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt de feiten en is een onderzoek gestart. Het slachtoffer uit Wevelgem werd onderworpen aan een audiovisueel verhoor en een sporenonderzoek. Ook in de omgeving loopt een onderzoek, om meer informatie te weten te komen over de verdachten.

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van exhibitionisme langs de Stroroute bij Moorslede. “Een exhibitionist ambeteert de passanten daar al jarenlang”, stelt burgemeester van Moorslede Ward Vergote (Visie).

Maar nu is er zelfs sprake van twee exhibitionisten en handtastelijkheden.

Mijden

“De Stroroute is normaal de eenvoudigste en veiligste weg voor scholieren vanuit de buitengemeenten richting de middelbare scholen van Roeselare. Door deze feiten beginnen gebruikers die route te mijden uit schrik”, aldus Vergote. “Na investeringen in veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers, blijken niet het gemotoriseerd verkeer, maar bepaalde individuen die routes onveilig te maken. Dat is heel spijtig.”

De kwestie werd eerder aangekaart op de gemeenteraad, omdat de voorbije jaren nooit een verdachte is gevat en inwoners de recreatieve route niet langer willen gebruiken.

“Ik heb bij de korpschef van de politiezone een lijst opgevraagd van alle middelen, die intussen al zijn ingezet”, vervolgt Vergote. “Uitgebreide politiepatrouilles, drones, mobiele camera’s, jongeren en politievrouwen in burger… het leverde tot nu toe allemaal niets op. Het is natuurlijk zeer moeilijk, want we weten niet waar en wanneer ze zullen toeslaan. En dat zal zeker niet gebeuren in de buurt van camera’s of andere vormen van bewaking.”

Klaarlichte dag

Oppositiepartij N-VA vroeg in het verleden ook om extra verlichting langs de route. “Maar vrijdagochtend was het al klaarlichte dag, toen de feiten gebeurden. Licht, wat hier trouwens de bevoegdheid is van de provincie, houdt hen dus niet tegen. Het enige wat we als gemeente kunnen doen is de politie blijven aansporen voldoende energie en middelen aan te wenden om te verdachten op te sporen en nieuwe feiten te vermijden”, besluit Vergote.

(TP)