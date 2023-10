Werd bejaard koppel dat voor 244.100 euro juwelen van Antwerpenaar kocht opgelicht? “Waren amper 16.000 euro waard”

“Gelukkig rook hun kleindochter onraad en greep ze in, ondanks dat haar grootmoeder eerst kwaad was op haar. Anders kon dit nog erger geworden zijn.” Een bejaard koppel uit Koksijde, zij 81, hij liefst 99 jaar oud, schreef op anderhalf jaar tijd liefst 244.100 over op de rekening van Antwerpenaar R.S. (31). Die leverde daarvoor nepjuwelen, die volgens een schatting slechts 16.000 euro waard waren. De man riskeert twee jaar cel, twee Indische kompanen zes maanden. Allen vragen de vrijspraak.

De bal ging aan het rollen door de kleindochter van het bejaarde echtpaar, die zelf in Brussel woont. Zij ging wekelijks langs in het vissershuisje van haar oma om boodschappen te doen. De jongedame rook onraad toen ze haar zag dat er regelmatige grote bedragen van haar rekening gingen. “Ze wist dat haar oma gek was van juwelen en achterhaalde snel dat ze die kocht bij R.S. Die leverde als koerier van een internetbedrijf eenmaal een armband, zag dat de oma meer juwelen wou en kon haar overhalen die bij hem te kopen. Hij bouwde met haar een vertrouwensband op door haar regelmatig attenties te geven.”

Armband van 300 euro voor… 30.000 euro

Op 26 december 2021 besloot de kleindochter in te grijpen. “Ze was die dag op bezoek, net op het moment dat R.S. een reeds betaalde armband zou leveren. Daarvoor betaalde de oma liefst 30.000 euro. Ze plaatste haar auto uit het zicht, en toen R.S. aanbelde met bij hem twee Indische mannen, belde ze de politie.” De politie viel het huis binnen tot groot ongenoegen van de oma. “Wat heb jij nu gedaan! zei haar oma zelfs aanvankelijk boos. Maar ze kreeg gelijk. De geleverde armband was amper 300 euro waard, liefst honderd keer minder! En alle in beslag genomen juwelen, waarvoor de oma liefst 244.100 euro had betaald, bleken volgens een juwelier nep te zijn en amper 16.000 euro waard te zijn.”

Twee jaar cel

De drie mannen werden aangehouden, en na twee weken kwamen J.N. en H.N. vrij. Het gaat om een vader en zijn zoon uit India die de bewuste dag R.S. enkel vergezelden. Volgens het parket hielpen ze echter mee om een geloofwaardig verhaal op te hangen en daarom werd voor hen zes maanden cel gevraagd. Voor R.S. werd twee jaar gevraagd. “Het is duidelijk dat het gaat om de oplichting van een kwetsbaar persoon.”

Overtuigd echte juwelen

Zowel de advocaat van de twee Indiërs als die van R.S. vragen de vrijspraak. “Er is een probleem met deze zaak”, sprak meester Joris Van Maele. “Enerzijds werden de in beslag genomen juwelen door twee dorpsjuweliers geschat op 16.000 euro. Maar zij zijn niet erkend als deskundige. Wij stelden een eigen deskundige aan en die schatte de juwelen op 64.000 euro. Maar, dat gaat enkel om de juwelen die toen in dat huis gevonden worden. Nergens is duidelijk of dat alle juwelen waren die de vrouw kocht in anderhalf jaar tijd. Ook die 244.100 euro staat dus niet vast. En anderzijds was R.S. er zelf altijd van overtuigd dat het echte juwelen waren. Hij verkocht ook alles met een contract. Waarom zou hij dat doen als het om oplichting zou gaan? Hij werkte toen trouwens zelf in de diamantensector.” Vonnis op 14 november. (JH)