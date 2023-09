Schepen Geert Bossuyt uit Wervik voor 1.000 euro opgelicht via WhatsApp: “Het zag er zo echt uit”

Geert Bossuyt, schepen voor Vooruit in Wervik, kan het nog altijd niet geloven. Maandag werd hij via WhatsApp benaderd, zogezegd door Fluvius. Via een internetlink werd hij doorverwezen. Uiteindelijk zou hij zo’n 1.000 euro verliezen. Hij postte zijn negatieve ervaring op sociale media om mensen te waarschuwen.

“Uw vergoeding van totaal 221,42 euro is goedgekeurd en kan direct worden ingediend, via de onderstaande link: fluvius-vergoeding.online.” Met deze boodschap begon het WhatsAppberichtje dat Geert Bossuyt, schepen voor onder meer Sport voor Vooruit in Wervik, ontving op maandag iets na 17 uur. Een plausibel aanbod, want hij verwachtte nog een vergoeding.

Toch nam hij het zekere voor het onzekere en daarom typte hij het webadres in op zijn computer. Alles zag er legitiem uit. “Als ik verder klikte, kwam ik op de site van Fluvius zelf. Het zag er allemaal zo echt uit”, vertelt een verbolgen schepen. “Ik had er nooit bij stilgestaan dat het oplichting kon zijn.”

Te laat

En toch was het zo. De schepen begon toch onraad te ruiken en daarom belde hij Fluvius zelf op. “Daar vertelden ze me dat zij niet op die manier te werk gaan en dat ik best alles stopzette. Daarop belde ik meteen de bank.”

Maar de schepen was al te laat. “Er was al 1.000 euro overgeschreven naar een andere rekening. Daarnaast zag ik dat er ook al 5.000 euro werd overgezet van mijn spaarrekening naar mijn zichtrekening – gelukkig had ik dat wel op tijd gezien.”

PayPalrekening in Singapore

Zijn 1.000 euro is hij wel kwijt. “Dat vrees ik toch. Het geld kwam terecht op een PayPalrekening in Singapore. Ik heb een afspraak gemaakt bij de politie om een proces-verbaal op te stellen, maar dat zal weinig zoden aan de dijk brengen.”

De schepen postte zijn negatieve ervaring op sociale media. “Ik ben boos, ook op mezelf omdat ik zo’n domme fout kon maken. Door het wereldkundig te maken, hoop ik dat ik anderen kan behoeden om er ook in te trappen. Ik zou echt niet willen dat iemand dat ook moet doormaken. Het gaat om serieuze bedragen.” (JDR)