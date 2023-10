Rechter mild voor vrouw (57) uit Wakken die schoonbroer 19.000 euro lichter maakte als bewindvoerder

Ze voerde de bewindvoering over haar schoonbroer maar maakte daar schromelijk misbruik van om hem bijna 19.000 euro lichter te maken. Tóch kreeg M.A. (57) uit Wakken geen straf opgelegd van de rechter.

Als bewindvoerder had M.A. toegang tot de rekeningen van haar schoonbroer, een man uit Tielt. Maar in het jaarlijks verslag van de bewindvoering merkte de vrederechter onregelmatigheden op. Onderzoek wees uit dat de vrouw schromelijk misbruik had gemaakt van haar positie.

Tussen september 2019 en november 2020 versluisde M.A. in totaal ruim 16.000 euro van het slachtoffer naar haar eigen rekeningen. Ze zou met zijn bankkaart ook voor 2.300 euro aankopen voor zichzelf hebben gedaan. Het gaat onder meer om een tablet. “Mijn cliënt voelt zich verraden”, pleitte Valerie Soenen, de advocaat van het slachtoffer. “Hij ligt er wakker van.”

M.A. gaf meteen toe dat ze geld naar haar rekeningen had overgeschreven. De private aankopen ontkende ze evenwel met klem. “Ze kampte met financiële problemen”, pleitte haar advocaat. “Ze heeft intussen al 17.000 euro terugbetaald.” De vrouw drukte haar spijt uit. “Maar ik kan de klok niet terugdraaien”, zuchtte ze.

Het openbaar ministerie stelde een werkstraf voor, maar de verdediging drong met succes aan op de opschorting. M.A. werd dus schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen, maar kreeg geen straf opgelegd. De rechtbank hield rekening met haar blanco strafblad, schuldinzicht, medewerking aan het onderzoek en de terugbetalingen. M.A. moet wel ook nog het restbedrag terugbetalen. (AFr)