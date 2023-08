Personeel horecazaak in Oostende betrapt met valse identiteitsdocumenten

Tijdens een geplande controle in een horecazaak op de Zeedijk van Oostende legden twee werknemers woensdag valse identiteitsdocumenten voor. In drie andere vestigingen buiten Oostende, gelinkt aan dezelfde vennootschap(pen), werden nog eens vijf werknemers gevat met valse documenten.

“De controle was gepland door de federale overheidsdienst (FOD) Waso (Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg), in samenwerking met andere inspectiediensten en richtte zich op werkgelegenheid”, vertelt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied.

Andere vestigingen

“Twee werknemers legden valse identiteitsdocumenten voor waarop zij werden overgebracht naar het bureau.”

“Op hetzelfde ogenblik werden drie andere vestigingen buiten Oostende, gelinkt aan dezelfde vennootschap(pen), ook gecontroleerd”, vult FOD Waso aanr. “Daar werden 5 werknemers gevat met valse documenten.”

Gesloten centrum

De politie bood de nodige bijstand om de actie veilig te kunnen laten plaatsvinden en maakte proces-verbaal op inzake illegaliteit. Alle zeven werknemers werden overgebracht naar een gesloten centrum.

“Politie Oostende levert belangrijk werk in hun ondersteuning van de federale inspectiediensten. We blijven horecazaken die zich niet aan de regels houden samen controleren. Alleen zo zorgen we voor eerlijke concurrentie.”, sluit waarnemend burgemeester Kurt Claeys af.