Luc Martens kiest na zoveelste veroordeling voor collectieve schuldenregeling

Oud-minister Luc Martens (77) is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 137.000 euro aan drie schuldeisers. Ook zijn vrouw Chantal Van Audenhove draait in één zaak mee op voor de terugbetaling van een geleend bedrag. Ondertussen werd een procedure tot collectieve schuldenregeling opgestart. “Als ze nog een dak boven het hoofd willen hebben, is dat de enige optie”, klinkt het.

Een bouwpromotor uit Roeselare, een veevoederbedrijf uit Zulte en een immobiliënbedrijf uit Nederland. Dat zijn de meest recente gedupeerden van Luc Martens die bij de rechtbank een schadevergoeding hebben bedongen. Vrijdag oordeelde de ondernemingsrechtbank in Kortrijk dat oud-minister Luc Martens hen in totaal ruim 137.000 euro moet terugbetalen. Ook de echtgenote van Luc Martens, voormalig vice-rector van de KULeuven Chantal Van Audenhove, draait in één zaak mee op voor de terugbetaling.

Het vonnis in Kortrijk is voorlopig de laatste uitspraak in een lange reeks. “Maar er zijn nog uitspraken onderweg en zaken ingeleid”, bevestigt Martens’ advocaat Thomas Goethals. Dinsdag nog werd Luc Martens veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 112.000 euro aan een koppel ondernemers uit Ieper. Daarvoor legde de rechter in Kortrijk hem al terugbetalingen aan een tiental ondernemers op van in totaal bijna 900.000 euro.

Dak boven het hoofd

De officiële schuldenberg van Luc Martens is daarmee ondertussen al ver voorbij de kaap van het miljoen gegroeid. Niet verwonderlijk dan ook dat er recent een procedure tot collectieve schuldenregeling werd opgestart. Daarbij neemt een schuldbemiddelaar, aangesteld door de rechtbank, controle over de inkomsten en wordt er een afbetalingsplan opgesteld. De schuldbemiddelaar stort een deel van de inkomsten terug als leefgeld. Door het opstarten van die schuldenregeling is er wel bescherming tegen inbeslagname en gedwongen verkoop van bijvoorbeeld immobiliën. “Als ze nog een dak boven hun hoofd willen, is dit de enig optie”, zegt een bron dicht bij het dossier.

Tegen Luc Martens loopt momenteel ook een gerechtelijk onderzoek wegens oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Hoewel er in Roeselare hardnekkige geruchten lopen over het feit dat Luc Martens tot op vandaag probeert om leningen los te krijgen bij goedgelovige kennissen, lijkt het gerecht weinig actie te ondernemen. “Mijn cliënt is op heden nog niet ondervraagd”, zegt de advocaat van Luc Martens bij HLN.