Oud-minister Luc Martens maakte ook in Nederland slachtoffers: “Hij leeft in een imaginaire wereld”

Niet alleen in de ruime regio rond Roeselare, maar ook in de Nederlandse badplaats Cadzand zijn ondernemers kwaad op oud-minister Luc Martens (77). “Naast mezelf ken ik nog minstens vier anderen aan wie hij geld leende en dat nooit terugbetaalde”, zegt een projectontwikkelaar. Het zou in totaal gaan om ruim 400.000 euro.

Vorige week bracht deze krant aan het licht dat een negental West-Vlaamse ondernemers oud-minister Luc Martens, ereburgemeester van Roeselare, voor de rechtbank slepen. De groep leende Martens geld, maar kreeg dat nooit terug. Eén van hen, een dame uit Dadizele, diende ondertussen ook een strafklacht in tegen Martens, waardoor een onderzoeksrechter nu bekijkt of Martens zich schuldig maakte aan misbruik van vertrouwen en oplichting.

Ondertussen is gebleken dat Martens ook in de Zeeuws-Vlaamse badplaats Cadzand, waar hij een appartement heeft, slachtoffers maakte. “Voor zover mij bekend, zijn er behalve mezelf nog vier Nederlanders die hem geleend hebben”, zegt een projectontwikkelaar uit Cadzand. De man leerde Martens in 2016 kennen toen hij hem een appartement verkocht. “Al na vijf minuten gesprek wist ik dat hij oud-minister en ereburgemeester was. Daar was hij allerminst discreet over. Het was voor mij meteen duidelijk dat hij iemand is die graag aardig gevonden wordt. Maar goed, alles ging volgens de regels. Later heeft hij dat appartement weer verkocht en een nieuw aangekocht”, zegt de man.

Bewarend beslag

In het najaar van 2022 leerde hij een andere kant van Luc Martens kennen. “Hij kwam bij mij met het verhaal dat hij zijn appartement in Roeselare had aangekocht en daar een soort van overbruggingskrediet voor nodig had. Ik heb hem daar in blind vertrouwen mee geholpen. Maar terugbetalen deed ie niet. In mei besefte ik dat het niet meer goed zou komen. Dan ben ik naar de rechtbank getrokken om bewarend beslag te laten leggen op zijn appartement in Cadzand”, vertelt de man. In de rechtbank bleek dat ook de onderneemster uit Dadizele al bewarend beslag had laten leggen op de flat.

Sindsdien had de Nederlandse projectontwikkelaar meermaals contact met Luc Martens. “Telkens beloofde hij terug te betalen. Vorige week, toen in jullie krant het verhaal al bekend gemaakt was, belde hij me nog om te vragen om het beslag op te laten heffen. Nou, mooi niet. Ik wacht nog steeds op mijn centen. Met de vier andere slachtoffers samen komt dat toch op ruim 400.000 euro”, klinkt het.

Bitcoin

De ondernemer kan er nog steeds niet bij hoe het zo ver is kunnen komen. “Had ik geweten dat hij er crypto (digitaal geld, red.) mee ging kopen, dan had ik het hem nooit gegeven. Dit is misleiding en bedrog en er zit duidelijk een structuur achter. Die man lijkt niet in deze wereld te leven, maar in een imaginaire wereld waarin hij in zijn eigen leugens gelooft. Hij verzekerde me dat een speciaal recherchebureau van de Europese Unie jacht aan het maken is op de mensen die hem opgelicht hebben met bitcoin en dat hij snel zijn geld zal hebben. Wie gelooft nu zoiets?”, zegt de ondernemer.