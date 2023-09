Nu ook strafonderzoek naar oud-minister Luc Martens

De onderzoeksrechter in Kortrijk voert een gerechtelijk onderzoek tegen oud-minister Luc Martens (77) uit Roeselare. Het onderzoek volgt op een klacht van een onderneemster uit Dadizele die Martens, zoals zovelen, geld leende maar dat nooit terugzag.

Afgelopen maandag bracht deze krant uit dat een tiental ondernemers uit de ruime regio rond Roeselare voormalig Vlaams minister en Roeselaars ereburgemeester Luc Martens voor de burgerlijke rechtbank slepen. Martens leende bij hen aanzienlijke sommen, maar betaalde die nooit terug. Martens zelf ontkende de geruchten niet. “Maar ik ben geen dief. Ik neem zo snel mogelijk actie om iedereen netjes terug te betalen. Dat zal ook blijken op de rechtbank”, maakte Martens zich sterk.

Eén van de gedupeerden wil de rechtsgang op burgerlijk gebied niet afwachten en diende klacht met burgerlijke partijstelling in. “Omdat het moet stoppen. Nog elke dag verneem ik nieuwe namen van slachtoffers. Ik weet dat Luc tot zeer recent nog geprobeerd heeft om mensen geld te ontfutselen. Het moet gedaan zijn”, zegt de onderneemster uit Dadizele. Zelf leende ze enkele tienduizenden euro. “Hij vertelde me dat hij in zijn luxe-appartement een nieuwe keuken nodig had, om lekker te kunnen kokerellen. Na overleg, besloten mijn man en ik hem te helpen. Luc vroeg ons om alles vertrouwelijk te houden. Nu weten we waarom. Hij vroeg dat aan alle slachtoffers, zodat niemand van elkaar zou weten”, klinkt het.

Niet boos

Uiteindelijk kwam het vermeende bedrog toch aan het licht. “Toevallig kreeg ik een gelijkaardig verhaal te horen van een bevriend koppel, dat hem ook geld leende. Ondertussen heb ik weet van zeker twintig slachtoffers. En er zijn er nog: ook in Cadzand, waar hij dat appartement heeft, maar ook in Leuven, waar hij lange tijd woonde. Mijn man en ik hebben besloten om naar een advocaat te stappen en klacht neer te leggen. Indertijd waren wij de eerste om een burgerlijke procedure aan te spannen, nu zijn we ook de eerste om klacht neer te leggen. Waarom? Om andere mensen te behoeden voor verder onheil”, zegt de dame.

Ze zegt zelf niet boos te zijn op Luc Martens. “Boos ben ik niet, maar wel bijzonder ontgoocheld. Vooral voor alle leugens die hij verteld heeft. Ik kan er een hele krant, zelfs een boek mee vullen. Ik had een grenzeloos vertrouwen in hem en dat heeft hij beschaamd. Nu zijn wij én ons geld én een vriend kwijt. Ik kan het nog altijd niet begrijpen hoe zo’n erudiet persoon, met zoveel intelligentie en levenservaring, zo diep is kunnen vallen”, klinkt het.