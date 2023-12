Rechter veroordeelt Luc Martens opnieuw tot meer dan 100.000 euro schadevergoeding

Oud-minister Luc Martens (77) uit Roeselare is in de rechtbank van Ieper veroordeeld tot het betalen van 112.511,11 euro schadevergoeding. Martens moet het geld overmaken aan een koppel ondernemers uit Dadizele aan wie hij geld leende maar dat niet terugbetaalde.

De burgerlijke rechtszaak tegen oud-minister en Roeselaars ereburgemeester Luc Martens is de zoveelste in een ellenlange lijst. Martens belandde naar eigen zeggen in zware financiële problemen door enkele familiale tegenslagen en door oplichting door een internationale bende bitcoin-fraudeurs. Om zijn schuldenput te dempen, ging hij geld ophalen bij heel wat ondernemers in de regio. Die leningen betaalde hij echter niet, of niet helemaal, terug.

Daarop trokken enkele tientallen ondernemers naar de burgerlijke rechtbank. Zo werd Martens al in Kortrijk veroordeeld tot het terugbetalen van 260.000 euro aan een tiental ondernemers en veroordeelde dezelfde rechtbank hem al tot het terugbetalen van 635.000 aan opnieuw een tiental gedupeerden. Dinsdag besliste ook de rechtbank in Ieper dat Martens boter op het hoofd heeft en een koppel ondernemers uit Dadizele 112.511,11 euro moet terugbetalen. Op vrijdag 15 december zal, opnieuw, de Kortrijkse rechtbank uitspraak doen in enkele zaken waarbij in totaal 185.000 euro in het spel is.

Nieuwe keuken

De mensen die dinsdag gelijk kregen van de Ieperse rechtbank, leenden Luc Martens twee keer geld. De eerste lening ging om 80.000 euro, een bedrag dat Martens op vijf jaar tijd maandelijks zou terugbetalen. Naar verluidt maakte Luc Martens de gedupeerden wijs dat hij het geld nodig had om een nieuwe keuken te installeren in zijn appartement in Cadzand. Later leende het koppel hem nog eens bijkomend 50.000 euro. Dat bedrag moest de maand nadien al integraal terugbetaald zijn, maar dat gebeurde niet.

Daarop besloot het koppel om naar de rechtbank te trekken. Niet alleen op burgerlijk vlak, maar ook op strafgebied. Ze dienden klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter in Kortrijk, waardoor er momenteel een gerechtelijk onderzoek loopt tegen Luc Martens wegens oplichting, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen.